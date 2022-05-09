Кількість відновлених міжміських і приміських маршрутів на Київщині зросла до 247

Про це голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив у телеграм.

"На Київщині вже відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування. На них задіяно близько 350 транспортних засобів", – написав він.

Зокрема, з 5 травня курсують автобуси з Ірпіня (з залізничного вокзалу) до Червоного Хутора (Київ), також відновили автобусне сполучення з Бучі та Синяка до Києва.

"Окрім цього, із 5 травня запустили такі маршрути: № 339 (11) "Ірпінь (зал. вокзал) – М.Рубежівка (Забуччя) – Червоний Хутір", № 381 "Буча – Київ", № 394 "Синяк - Київ", – вказав Павлюк.

Усі райони Київської області забезпечені пасажирським транспортом.

Нагадаємо, 25 квітня на Київщині працювало 220 автобусних маршрутів.

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