Кількість відновлених міжміських і приміських маршрутів на Київщині зросла до 247
Ірпінь та Буча відновили автобусне сполучення зі столицею
Про це голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив у телеграм.
"На Київщині вже відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування. На них задіяно близько 350 транспортних засобів", – написав він.
Зокрема, з 5 травня курсують автобуси з Ірпіня (з залізничного вокзалу) до Червоного Хутора (Київ), також відновили автобусне сполучення з Бучі та Синяка до Києва.
"Окрім цього, із 5 травня запустили такі маршрути: № 339 (11) "Ірпінь (зал. вокзал) – М.Рубежівка (Забуччя) – Червоний Хутір", № 381 "Буча – Київ", № 394 "Синяк - Київ", – вказав Павлюк.
Усі райони Київської області забезпечені пасажирським транспортом.
- Нагадаємо, 25 квітня на Київщині працювало 220 автобусних маршрутів.
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