Кількість загиблих дітей від початку повномасштабної війни в Україні зросла до 217, - ювенальні прокурори
Загалом від повномасштабної війни Росії проти України постраждали 608 дітей, з яких 217 загинуло
Про це повідомив Офіс генерального прокурора України у Телеграм з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
"Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено", – йдеться у повідомленні.
Цифри неостаточні, оскільки встановити точну кількість жертв та постраждалих у месцях активних бойових дій та на окупованих територіях неможливо.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 127, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15", – заначають ювенальні прокурори.
Так, 25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у місті Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.
Загалом бомдардування й обстріли загарбників пошкодили 1508 закладів освіти. З них 102 будівлі зруйновано повністю.
- Нагадаємо, окупанти на Луганщині 17 разів обстріляли мирне населення 25 квітня.
- Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри.
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