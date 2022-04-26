Кількість загиблих дітей від початку повномасштабної війни в Україні зросла до 217, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України у Телеграм з посиланням на дані ювенальних прокурорів.



"Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено", – йдеться у повідомленні.



Цифри неостаточні, оскільки встановити точну кількість жертв та постраждалих у месцях активних бойових дій та на окупованих територіях неможливо.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 127, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15", – заначають ювенальні прокурори.



Так, 25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у місті Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.



Загалом бомдардування й обстріли загарбників пошкодили 1508 закладів освіти. З них 102 будівлі зруйновано повністю.

Нагадаємо, окупанти на Луганщині 17 разів обстріляли мирне населення 25 квітня.

Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри.