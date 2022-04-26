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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти на Луганщині 17 разів обстріляли мирне населення 25 квітня: найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і Гірська громада, - ОВА

Окупанти на Луганщині 17 разів обстріляли мирне населення 25 квітня: найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і Гірська громада, - ОВА

26 квітня, 2022 вiвторок
07:56
війна з Росією окупанти рф

Наразі тривають бої в Попасній і Рубіжному, за добу 25 квітня ЗСУ відбили шість атак ворога

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"17 разів росіяни обстріляли мирне населення за минулу добу, тривають бої в Попасній та Рубіжному", – написав він.

Від обстрілів найбільш за все постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада. Так, загарбники здійснили 4 потужних артатаки по Попасній, ще дві – по Лисичанську. Внаслідок цього по два будинки пошкоджено в обох населених пунктах, щонайменше один – у Гірському. Дані про жертви уточнюються.

"За минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку. Підрозділи ПВО збили два літаки та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – повідомив Гайдай.

  • Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та понад 70 рашистів.
  • За словами радника голови ОПУ Олексія Аерстовича, окупанти намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг.

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Луганська область
Луганщина
Попасна
Рубіжне
артобстріл
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