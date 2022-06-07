Кількість загиблих дітей за час повномасштабного вторгнення РФ зросла до 263
За добу 6 червня підтвердилась загибель ще однієї дитини, загальна кількість загиблих дітей зросла до 263-х, поранено 467 дітей
Про це повідомив Офіс генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів у телеграм.
"Станом на ранок 7 червня 2022 року більше ніж 730 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 263 дитини загинуло та понад 467 поранено", - зазначив Офіс.
Офіс генпрокурора підкреслює: статистика не остаточна через труднощі встановлення таких фактів в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській області - 15.
Так, 3 червня на пляжі Маріуполя двоє людей загинуло через вибух міни. один з загиблих - 8-річний хлопчик, зазначає Офіс..
Росія обстрілами пошкодила 1940 закладів освіти. При цьому 184 з них зруйновано повністю, зазначається у повідомленні.
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