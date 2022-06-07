Про це повідомив Офіс генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів у телеграм.

​"​Станом на ранок 7 червня 2022 року більше ніж 730 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 263 дитини загинуло та понад 467 поранено​", - зазначив Офіс.​

​Офіс генпрокурора підкреслює: статистика​ не остат​очна через труднощі встановлення таких фактів в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

​​Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській області - 15.

​Так, ​3 червня на пляжі Маріупол​я​ двоє людей загинуло через вибух міни. ​о​дин з загиблих - ​8-річний ​хлопчик​, зазначає Офіс.​.

​Росія обстрілами​ пошкод​ила​ 1940 закладів освіти. При цьому 184 з них зруйновано повністю​, зазначається у повідомленні.

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