Кількість загиблих під час нового етапу війни дітей сягнула 200, - омбудсмен Людмила Денісова
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 200 дітей та постраждало 360
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
"Станом на 8-му годину 16 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 200 дітей та постраждало 360 дітей", - розповіла Денисова.
При цьому, за її словами, фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо. В українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, що заважає об'єктивно оцінити число постраждалих дітей.
- Нагадаємо, під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території Бородянки та Королівки Київської області виявили обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.
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