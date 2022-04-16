Кількість загиблих під час нового етапу війни дітей сягнула 200, - омбудсмен Людмила Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.



"Станом на 8-му годину 16 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 200 дітей та постраждало 360 дітей", - розповіла Денисова.



При цьому, за її словами, фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо. В українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, що заважає об'єктивно оцінити число постраждалих дітей.

Нагадаємо, під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території Бородянки та Королівки Київської області виявили обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.