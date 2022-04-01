Кількість загиблих під руїнами Миколаївської ОДА зросла до 30 осіб
Тривають роботи по розбору завалів та деблокування тіл на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 20:00 рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротший термін ліквідувати наслідки цієї трагедії.
З-під завалів деблоковані тіла 30 людей, ще 1 людина померла в лікарні.
Від ДСНС до робіт залучено 60 рятувальників та 9 одиниць техніки", - сказано у повідомленні.
- Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що станом на 10:00 з-під завалів будівлі Миколаївської обласної ради вивільнили тіла ще трьох загиблих громадян. Таким чином загальна кількість жертв зросла до 27 людей.
- Зранку 29 березня окупанти влучили ракетою в будівлю Миколаївської ОДА, є загиблі.
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