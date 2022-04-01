Кількість загиблих під руїнами Миколаївської ОДА зросла до 30 осіб

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



"Станом на 20:00 рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротший термін ліквідувати наслідки цієї трагедії.



З-під завалів деблоковані тіла 30 людей, ще 1 людина померла в лікарні.



Від ДСНС до робіт залучено 60 рятувальників та 9 одиниць техніки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що станом на 10:00 з-під завалів будівлі Миколаївської обласної ради вивільнили тіла ще трьох загиблих громадян. Таким чином загальна кількість жертв зросла до 27 людей.

Зранку 29 березня окупанти влучили ракетою в будівлю Миколаївської ОДА, є загиблі.