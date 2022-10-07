Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 11
11 людей загинули внаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю вранці 6 жовтня, всього врятовано 21 людину
Про це пише ДСНС.
Станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня
За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.
За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.
Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 од. техніки ДСНС, а також 5 од. техніки комунальних служб.
- Вранці 6 жовтня російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки. Близько 11:00 РФ знову завдала ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя.
- Вночі 7 жовтня російські війська знову атакували два райони Запоріжжя безпілотниками іранського виробництва. Руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти, є постраждалий.
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