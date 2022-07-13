Кількість загиблих зросла до 47, серед них дитина: у Часовому Яру триває розбір завалів

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи продовжуються", - пише Тимошенко.

Ввечері 9 липня, окупанти обстріляли Часів Яр із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Тоді загинуло понад 30 людей, але їх кількість зростала.

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