Кількість загиблих зросла до 47, серед них дитина: у Часовому Яру триває розбір завалів
Станом на ранок 13 липня унаслідок ворожого обстрілу будинку у Часовому Яру на Донеччині загинули 47 людей
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи продовжуються", - пише Тимошенко.
- Ввечері 9 липня, окупанти обстріляли Часів Яр із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Тоді загинуло понад 30 людей, але їх кількість зростала.
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