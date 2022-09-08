Кім анонсував "хороші новини на Півдні"
Завтра, 9 вересня, на півдні України офіційні особи можуть повідомити про хороші новини пов’язані з наступом ЗСУ
Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Дуже чекаємо також хороших новин на Півдні! Плюс додаткову ППО. Думаю завтра", - написав Кім.
- Нагадаємо, на Херсонщині окупанти обстрілюють цивільні авто поблизу понтонних переправ і обмежують пересування мирних мешканців
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