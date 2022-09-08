Про це інформує на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Російська Федерація боїться українців. Боїться їхньої протестної активності в середині самої Росії. Водночас на окупованій Росією українській території ситуація дедалі погіршується у всіх сферах життєдіяльності населення", - каже Маляр.

Цього тижня на Херсонщині рашисти ввели обмеження щодо пересування місцевих жителів між населеним пунктами: "Що суттєво ускладнило для значної кількості людей отримання продовольства, ліків та необхідної термінової медичної допомоги".

Порушення цих вимог - карається.

Також російські загарбники обстрілюють без попередження цивільні авто, які наближаються до наведених понтонних переправ.

Вдерлися окупанти і в освітній процес на Херсонщині.

"При цьому, російські загарбники декларуючи високі гуманітарні цілі, жорстко вимагають доведення до школярів всіх вікових категорій пропагандистських матеріалів, які містять викривлене розуміння історичних подій та поширюють наративи про нібито тільки спільне майбутнє України та РФ", - інформує заступниця міністра.

Крім того, рашисти використовують навчальні заклади для прикриття власних сил і засобів від ударів ЗСУ: "Не виключено, що вони можуть використати і дітей з тими ж цілями у якості живого щита".