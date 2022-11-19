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Кім Чен Ин вперше показав свою доньку під час запуску нової балістичної ракети

19 листопада, 2022 субота
09:58
Світ Кім Чен Ин з дочкою

Північнокорейський лідер уперше з'явився на публіці разом із малолітньою донькою: батько й дочка споглядали запуск балістичної ракети, яка може нести ядерне озброєння

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

AP інформує, що Північна Корея показала маловідому доньку свого лідера Кім Чен Ина на ракетному полігоні, привернувши пильну увагу до четвертого покоління династичної сім’ї, яка правила Північною Кореєю більше ніж сім десятиліть.

За даними Associated Press, державні ЗМІ Північної Кореї 19 листопада повідомили, що напередодні Кім Чен Ин спостерігав за запуском міжконтинентальної балістичної ракети нового типу. Робив він це зі своєю дружиною Рі Соль Чжу, їхньою "улюбленою дочкою" та іншими офіційними особами. Кім Чен Ин сказав, що запуск ракети Hwasong-17 — ракети Північної Кореї з найбільшим радіусом дії, здатного нести ядерну зброю — довів, що він Кім надійну зброю для стримування військових загроз під керівництвом США.

Це перший раз, коли державні ЗМІ Північної Кореї згадують про доньку чи оприлюднюють її фотографії. KCNA не надала додаткових подробиць про неї, як-от її імені та віку.

Переважна частина особистого життя Кіма досі невідома. Але південнокорейські ЗМІ повідомили, що Кім одружився з Рі, колишньою співачкою, у 2009 році, і що у пари є троє дітей, які народилися в 2010, 2013 і 2017 роках.

"Яку дитину Кім привів на стартовий майданчик — невідомо. Але в 2013 році після поїздки до Пхеньяну колишня зірка НБА Денніс Родман розповів британській газеті The Guardian, що вони з Кімом "відпочили біля моря" з родиною лідера, і що він тримав на руках доньку Кіма на ім’я Джу Ае", - мовиться в тексті Associated Press.

  • 24 жовтня з'явилося повідомлення, що КНДР та Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля морського кордону. Південна Корея першою відкрила вогонь після того, як північнокорейське судно перетнуло морський кордон. На це КНДР відповіла 10-ма пострілами з РСЗВ. Відтоді в ЗМІ регулярно інформують про запуск балістичних ракет Південною Кореєю.
  • На саміті G20 в Камбоджі, що відбувався з 15 по 16 листопада, лідери США, Японії та Південної Кореї оголосили про спільну реакцію у відповідь на ядерну та балістичну програми Північної Кореї.

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КНДР
Кім Чен Ин
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