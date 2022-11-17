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Головна Світ Північна Корея знову запустила балістичну ракету у бік Східного моря

Північна Корея знову запустила балістичну ракету у бік Східного моря

17 листопада, 2022 четвер
06:51
Світ КНДР, Північна Корея

Після погроз "жорстких військових дій", якщо США дотримуватимуться кампанії стримування союзників, Північна Корея запустила балістичну ракету

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

За даними південнокорейських військових, у четвер, 17 листопада, Північна Корея випустила балістичну ракету невизначеного типу в бік Східного моря, що стало її першою ракетною провокацією за тиждень.

Про запуск оголосив об'єднаний комітет начальників штабів (JCS). Інших подробиць вони не надали.

Запуск відбувся після того, як Північна Корея попередила, що вдасться до "жорсткіших військових дій", якщо Сполучені Штати продовжуватимуть свою кампанію з посилення розширеного стримування своїх регіональних союзників.

  • 1 листопада КНДР назвала військові навчання США та Південної Кореї "провокацією", після якої Пхеньян може запровадити "більш потужні заходи".
  • Востаннє Північна Корея запускала балістичну ракету 9 листопада. 
  • На саміті в Камбоджі лідери США, Японія та Південна Корея оголосили про спільну реакцію у відповідь на ядерну та балістичну програми Південної Кореї.

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КНДР
США
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