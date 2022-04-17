Кім Чен Ин взяв участь у випробуванні нової зброї, яка спрямована на посилення ядерного потенціалу

Про це повідомляє Reuters.



Звіт про нові випробування зброї у КНДР з’явився на тлі ознак того, що Північна Корея може незабаром відновити ядерні випробування, а також після того, як Кім Чен Ин порушив мораторій на випробування міжконтинентальної балістичної ракети.



"Система тактичної керованої зброї нового типу... має велике значення для кардинального покращення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності та підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів", – йдеться у повідомленні Корейського центрального інформагентства.



Під час випробувань Кім Чен Ин "дав важливі вказівки щодо подальшого нарощування обороноздатності та ядерних бойових сил країни".

25 березня стало відомо, що Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), щоб продемонструвати могутність своїх ядерних сил і стримувати будь-які військові дії США.

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