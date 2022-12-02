Кім натякнув, що українські військові застосували нову зброю на Півдні

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні щось нове літало по орках на Півдні. Це прекрасно", - пише Кім.

Подробиць поки немає.

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