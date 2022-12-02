Кім натякнув, що українські військові застосували нову зброю на Півдні
На південному фронті українські захисники використали нову зброю для ударів по окупантах
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні щось нове літало по орках на Півдні. Це прекрасно", - пише Кім.
Подробиць поки немає.
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