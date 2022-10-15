Кім радить росіянам гуглити "як здатися в полон" ще до мобілізації
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив про спеціальний проєкт, куди можуть звернутися російські військовослужбовці для здачі в полон
Про це він повідомив у себе в telegram.
"Проєкт "Хочу жити" - це єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон", - йдеться в дописі.
Повідомляється, що здатись у полон можна, попередньо обговоривши умови здавання з уповноваженими представниками українського командування.
- 8 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує збереження життя усім росіянам, які здадуться в полон.
- 9 жовтня стало відомо, що під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян.
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