Кім радить росіянам гуглити "як здатися в полон" ще до мобілізації

Про це він повідомив у себе в telegram.

"Проєкт "Хочу жити" - це єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон", - йдеться в дописі.

Повідомляється, що здатись у полон можна, попередньо обговоривши умови здавання з уповноваженими представниками українського командування.

8 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує збереження життя усім росіянам, які здадуться в полон.

9 жовтня стало відомо, що під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян.

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