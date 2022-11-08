Кім спростував фейк росіян про евакуацію з Миколаєва

Про це він заявив у своєму телеграмі.

Голова ОВА наголосив, що Миколаївщина нікуди не евакуюється і нагадав слідкувати за офіційними джерелами інформації.

"Це просто створили клон і через маленькі групи розкидують. Ми не збираємося нікуди евакуюватися, точніше збираємося, але тільки в бік Херсону", каже Віталій Кім..

У Миколаєві упіймали місцевого мешканця, який з власної ініціативи вів розвідувально-підривну діяльність у регіоні на користь РФ.

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