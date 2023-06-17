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Кінець націоналізму, хто вбив Аллу Горську і матюки для малюків – 5 книг не для слабких чи легкодухих

Ігор Бондар-Терещенко
17 червня, 2023 субота
08:06
Статті

Книжки у цій добірці – з різних галузей життя: політичного, військового, родинного, але всі вони об’єднані однією ідеєю. Щоб достойно прожити життя – не обов’язково коритися соціальним нормам, головне – залишатися собою, і тоді навіть смерть буде продовженням вашої історії. А вже поєднання досвіду минулого, який пройшов перевірку часом, із сучасними досягненнями допоможе усім нам використати навіть "дитячу" психологію для ефективності бойових дій у сьогоднішньому "мирному" житті.

…Здається, про свій власний, український націоналізм наразі ми все знаємо достеменно. Братство Тарасівців, "Самостійна Україна" Миколи Міхновського, зрештою його таки харківська "Слобожанщина" 1902 року (а полтавський "Хлібороб" 1905-го), яка стала першою українською газетою на Наддніпрянщині. Таким чином, Харків давно і надійно вважається колискою українського націоналізму.

"Молода Європа" Джузеппе Мадзіні

Донедавна, щоправда, цю першість ділили та сама Слобожанщина і Галичина, де, між іншим, видавалися майже всі праці Міхновського, бо в Російській імперії, як знати, "все українське" (друк та ін.) було заборонене до 1914 року. Кінець цим сперечанням кладе книжка Анни Процик "Молода Європа" Джузеппе Мадзіні i початки модерного націоналізму у Східній Європі" (Л.: Видавництво Українського Католицького Університету), в якій авторка, ґрунтуючись на документах, спогадах та епістолярних джерелах, розглядає інтелектуальні течії, що захоплювали східноєвропейську молодь у період після польського повстання 1830 року. Тобто це дослідження показує, що національне пробудження і поляків, і українців уже в 1830-х роках мало, всупереч поширеним уявленням, не тільки культурницький, а й політичний характер. Тож наразі мова про ідеї, котрі польські повстанці принесли в середовище молодої чеської, словацької та української інтелігенції в Австрійській та Російській імперіях. Ці ідеї ґрунтувалися на демократичних принципах та гуманістичних ідеалах Джузеппе Мадзіні, лідера боротьби за об’єднання Італії та засновника "Молодої Європи" – антиімперіалістичного союзу пригноблених народів, готових підтримувати один одного у своїх національно-визвольних змаганнях. Саме в процесі тісної співпраці в політичному підпіллі "Молодої Європи" освічені поляки й українці прийшли до усвідомлення того, що в інтересах обох народів, пов’язаних історичними обставинами та політичною конечністю, вони повинні діяти пліч-о-пліч.

"Алла Горська. Мисткиня у просторі тоталітаризму" Олексія Зарецького

Ця книга – початок відновлення історичної справедливості у справі загибелі не лише відомої київської діячки, про яку мова, але й Івасюка, Чорновола, Сашка Кривенка… Дослідження Олексія Зарецького "Алла Горська. Мисткиня у просторі тоталітаризму" (К.: Прометей) занурює нас у ті часи, коли т.зв. "відлига" у черговий раз показала, що сила українського духу не знає меж – ані у житті, ані в смерті.

Героїня дослідження, українська художниця та дисидентка, громадська діячка, правозахисниця та яскрава представниця руху шістдесятництва Алла Горська не визнавала обмежень у творчості, свободі слова та думки. А, як відомо, у ті часи це було вкрай небезпечно. Горську переслідували, їй погрожували, її мистецькі твори знищували, друзів та однодумців заарештовували та вбивали. В 1961-1965 роках разом з Лесем Танюком, Василем Симоненком, Іваном Світличним та ін. стала однією з організаторів і активною членкинею Клубу творчої молоді "Сучасник", тодішнього центру українського національного життя у Києві. Водночас свідомо перейшла на українську, якої не вивчала в школі, вихована у російськомовній сім'ї. Не здавшись і не полишивши своїх поглядів і переконань, Алла Горська була підступно вбита КДБ, а саме вбивство зрештою "повісили" на свекра художниці.

"Посібник рейнджера. Не для слабких чи легкодухих" (К.: Наш Формат)

У цій книзі, а саме -  "Посібнику рейнджера. Не для слабких чи легкодухих" (К.: Наш Формат) - міститься найновіша інформація про військову тактику і планування операцій, розвідку, керівництво особовим складом та розвиток лідерських якостей. Ця легендарна книга описує прийоми й тактики, за допомогою яких солдати стають найкращими у своїй справі. Зокрема, у виданні йдеться про введення ворога в оману, винахідливість, скритність, зв’язок, відступ та ухилення, засідки, захист периметра, контррозвідку та багато іншого.

Таким чином, книжка розкриває спосіб мислення та особливості діяльності рейнджерів. Поєднання найкращого досвіду минулого, який пройшов перевірку часом, із сучасними досягненнями військових допомагає значно підвищувати ефективність бойових дій. Не зайві також нагадування про славну історію цього руху, яка продовжується до сьогодні "З вересня 2001 року 75-Й полк рейнджерів перебуває на передовій встановлення демократії, - нагадують нам. - У жовтні підрозділи 75-го полку рейнджерів були розгорнуті в Афганістані для підтримки операції "Нескорена свобода". У березні 2003 року підрозділи 75-го полку рейнджерів залучили до операції "Свобода Іраку". 75-й полк рейнджерів очолив кампанію проти провідних лідерів Аль-Каїди й Талібану на обох театрах воєнних дій, ведучи бойові дії в Афганістані та Іраку. Крім цього, протягом понад п'ятнадцяти років командири рейнджерів усіх рівнів брали участь у бойовій та дорадчій. діяльності (як радники, помічники), забезпечуючи безперервність реформування сухопутних сил. Як і в минулому, рейнджери продовжують робити значний внесок у загальний успіх операцій. 75-й полк рейнджерів завжди готовий виконувати завдання із проведення спеціальних дій на підтримку політики та досягнення цілей США. Рейнджери на всіх рівнях є лідерами підпорядкованих їм підрозділів, прикладом для товаришів по службі й завжди готові захищати Сполучені Штати від загроз із боку противників. Рейнджери завжди попереду!"

"Як стати (бездоганною) відьмою" Амброзія Готорн

Якщо попередня книжка – для хлопців, то наступна – явно для дівчат. Її авторка - ворожка на картах Таро, астрологиня та цілителька, відрізняючись еклектичністю поглядів, засновує своє магічне мистецтво на зв’язку між природою та внутрішньою силою людини. Загалом "Як стати (бездоганною) відьмою" Амброзії Готорн (К.: Книголав) — захопливий посібник із чаклунства. У ньому зібрано давні знання та різноманітні практики, які допоможуть дізнатися про особисту внутрішню силу і змінити життя на краще. "Вір у себе і намагайся зробити так, щоби у твоєму житті магії ставало більше, - закликає авторка. - Призвичаюйся до неї, висловлюй власні бажання, щоб змінити своє щодення так як тобі хочеться.

Ти на шляху до того, щоб привносити магію в різні аспекти свого життя й стати бездоганною…"Тож авторка переконана, що кожна (та й кожен) з нас може стати відьмою, чарівником свого життя! Бездоганно чи ні — зрештою, яке це має значення? Але найголовніше — мати бажання пізнати магію всередині й навколо себе та мати сміливість відкрити її чарівні й потужні властивості. Адже сьогодні бути відьмою означає інакше дивитися на світ, бачити силу природи та вміти гармонійно й правильно використовувати її з добрими намірами. "Одна з основних цілей магії полягає в тому, щоб об'єднати внутрішнє "я" із зовнішнім та накопичити енергію для єдиної мети, - нагадують нам. - Наше внутрішнє "я" складається з намірів емоції, почуттів та думок. А зовнішнє – це наше тіло й відчуття". З книжки легко дізнатися про те, що вас давно цікавило, але ви не знали, як до цього підійти: магія у повсякденному житті, стосунках, що таке ясновидіння та інтуїція, практики для здоров'я та внутрішньої сили, як використовувати ці знання у повсякденному житті для розширення своїх творчих можливостей і особистісного зростання. Таким чином, це захоплива подорож усередину себе — занурення в глибини власної сили та унікальності. Можливість зрозуміти себе та, аналізуючи особистий досвід — обрати свій власний шлях. "Чаклунство полягає не в тому, щоб стати майстернішою в чаруванні або вивищитися над іншими, - підтверджує авторка, - а в тому, щоб бути чесною, щирою і вірною у ставленні до себе".

"Паскудне, тупе й коротке. Занурення у філософію з дітьми" Скотта Гершовіца

Щодо назви цієї книжки варто нагадати, що не лише англійський філософ, про якого мова нижче, а стара народна мудрість завжди свідчила про те, як наше життя схоже на дитячу сорочку – таке ж коротке і все в лайні. До речі, на дослідження "Паскудне, тупе й коротке. Занурення у філософію з дітьми" Скотта Гершовіца (Х.: Віват) надихнули власні сини. Автор доводить, що діти є носіями філософських думок і їхні запитання — це не дивні, дурні чи пусті балачки, а справжнє мистецтво мислити.

Автор на прикладі спілкування із синами Рексом і Генком розбирає практичні філософські теми: від правопорушень і використання матюків до феномену зубної феї та Бога. А коли щодень намагаєшся знаходити істину й відкривати світ по-новому, життя перестає здаватися "паскудним, тупим і коротким", яким його нарікає вищезгаданий англійський філософ Томас Гоббс. Ця книжка допоможе вам ухвалювати нестандартні рішення, вибудовувати сильну лінію аргументації, не боятися бути смішними, знаходити спільну мову з дітьми, а головне — думати, як вони. А також не забувати про себе самого, іноді справді любого – не менше за дітей. Так, наприклад,  автор книжки ніби жартома (а насправді всерйоз) розповідає про одну зі своїх вигаданих стратегій – удаване набирання ванни для свого п’ятирічного сина Генка. "Однак цієї миті я перебуваю в повному спокої, - розповідає він. - Бо звук води заглушує крики знизу. Там, нагорі, сам-один на кахляній підлозі, я сиджу наодинці зі своїми думками (мої думки - то мій телефон) і насолоджуюся самотою. Якось дружина розкусила мою стратегію, тому тепер інколи й сама зголошується піти туди. Тож, коли чую "Піду наберу ванну для Генка", на душі одразу стає тоскно. Проте, як і всяка гетеросексуальна жінка, вихована в минулому сторіччі, Джулі не вміє користуватися такою золотою нагодою і, увімкнувши воду, замість повтикати в телефон, поки набирається ванна, береться за щось практичніше, наприклад, ставить прання. Або й робить щось геть немислиме: повертається в кімнату до дітей, щоб зайнятися... батьківськими обов'язками! Знаю, знаю, мені мало б бути соромно. І мені справді буває соромно. Тільки не через те, про що ви подумали. Бо можливість побути наодинці - найбільша з доступних нам розкошів. Тому хтось та й має користуватися нею".

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