Кінець режиму Путіна і страшна м'ясорубка, - Арестович про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії

Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

Навіть якби Росія хотіла розв'язати тривалий конфлікт, вона не зробила б це шляхом повномасштабного вторгнення, вважає Арестович. Так Кремль не вирішить своїх політичних завдань військовим шляхом.

“Будь-яке повномасштабне вторгнення в Україну означає кінець боєздатності російських збройних сил і можливий кінець режиму Путіна. Вони не здатні нас перемогти. Це буде страшна м'ясорубка, стратегічний тупик, нам не буде весело однозначно”, – сказав Арестович.