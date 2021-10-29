Кінець режиму Путіна і страшна м'ясорубка, - Арестович про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії
Росія не буде відкрито атакувати Україну і не піде на повномасштабне вторгнення
Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.
Навіть якби Росія хотіла розв'язати тривалий конфлікт, вона не зробила б це шляхом повномасштабного вторгнення, вважає Арестович. Так Кремль не вирішить своїх політичних завдань військовим шляхом.
“Будь-яке повномасштабне вторгнення в Україну означає кінець боєздатності російських збройних сил і можливий кінець режиму Путіна. Вони не здатні нас перемогти. Це буде страшна м'ясорубка, стратегічний тупик, нам не буде весело однозначно”, – сказав Арестович.
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