Актор Бліндар, який зіграв Кузьму в "Я, "Побєда" і Берлін", розповів, як готується до мобілізації

Про це він розповів в інтервʼю "РБК-Україна".

Український актор Іван Бліндар, який виконав роль Кузьми Скрябіна у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін", розповів, що навчається військової справи. Поки йому не прийшла повістка, актор активно займається волонтерством.

"Зараз такі часи, що або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. І третього не дано. Ну, і треба жити максимально в цих паузах, поки ти донатиш, працюєш на донати чи вчишся воювати, чи воюєш, не забувати про життя", – зазначив Бліндар.

Від початку повномасштабного вторгнення актор підтримує військових, закуповує амуніцію, автівки. Не так давно він побував у Донецькій області, зокрема Краматорську й Костянтинівці. Там він спілкувався з українськими героями, яким у перспективі планує показати фільм про Кузьму.

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Окрім цього, Бліндар і сам готується до служби. Він вже пройшов курс з тактичної медицини, зараз вчиться керувати дроном.

"Я домовився з хлопцями, скинули навчальний курс на дрон, на мавік, і пульт мені передав мій однокласник. Я вже буду собі потроху вчитись. Як то кажуть, ліпше знати і використати, ніж не знати і об**ратись. Плюс FPV ще хочу освоїти, але в майбутньому я би хотів навчитися великі крила освоїти – "Лелеку", - поділився актор і додав: - У разі чого, треба бути до всього готовим".