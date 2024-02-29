Актор з фільму "Довбуш" Гнатковський став найсексуальнішим українським митцем

Про це повідомляється на сторінці премії у Facebook.

38-річний український театральний режисер, актор театру та кіно Олексій Гнатковський отримав премію "Золотий Ліфон". Він став найсексуальнішим українським митцем.

Гнатковський грає в театрі та є режисером вистав в Івано-Франківському національному театрі імені Івана Франка та Одеському музично-драматичному театрі імені Василя Василька. У 2023 році він дебютував у кіно в ролі Івана Довбуша у стрічці Олеся Саніна "Довбуш".

"Івана Довбуша вигадали тільки для того, щоби ми дізналися, який фантастичний цей Олексій Гнатковський. Він нам імпонує у гніві. Коли злиться на російськомовних, коли свариться на глядачів, які не вимикають телефон чи базікають під час вистави. Від нього віє силою, сталлю і хочеться слухати та дивитися в очі", - прокоментували на сторінці премії "Золотий Ліфон".

Окрім краси та акторської гри, організатори відзначили почуття гумору Гнатковського, бо "без цього секс-символом не станеш".

"Цього сезону ми довго думали, чи на часі взагалі наш "Золотий Ліфон". Але після перегляду фільму "Довбуш" ми вже думали, навіщо взагалі "Золотий Ліфон", якщо його досі не отримав Олексій Гнатковський. І з цього натхнення таки запустили голосування. І наші симпатії знайшли відгук у серцях усіх — з величезним відривом. Дякуємо всім, хто голосував — адже в нашій премії немає журі, переможця обирає народ", - додали у премії.

Премія "Золотий ліфон" існує з 2019 року.



