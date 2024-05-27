​Актора серіалів "Світ Дикого Заходу" та "Головний госпіталь" Джонні Вектора застрелили грабіжники

Про це пише Variety.

Актор Джонні Вектор, найбільш відомий за роллю Брандо Корбіна у серіалі "Головний госпіталь", був застрелений 25 травня в центрі Лос-Анджелеса. Троє зловмисників намагалися витягти каталітичний нейтралізатор із його автомобіля близько 3 години ночі. За даними департаменту поліції Лос-Анджелеса, Вектор спробував завадити їм, і один з чоловіків вистрелив у нього.

Актор помер у місцевій лікарні. Йому було 37 років.

Інформацію про смерть Джонні Вектора виданню підтвердив його агент Девід Шауль.

"Джонні Вектор був дивовижною людиною. Не просто талановитий актор, відданий своїй справі, але справжній моральний приклад для всіх, хто його знав. Продовжуючи наполегливу працю, цілеспрямованість і ніколи не здаючись. У злетах і падіннях складної професії він завжди тримав ніс і продовжував прагнути кращого, на що міг заслужити", – сказав Шауль у заяві.

Він описав актора як відданого і готового на самопожертву.

"Наш час з Джонні був привілеєм, який можна побажати кожному. Він буквально віддав би вам свою сорочку. Після більш ніж десяти років разом він назавжди залишить діру в наших серцях", - додав агент.

Вектор грав Брандо в серіалі ABC з 2020 по 2022 рік. Він з’явився у понад 160 епізодах. Він також зіграв у серіалах "Морська поліція: Спецвідділ", "NCIS: Полювання на вбивць", "Світ Дикого Заходу", "Станція 19", "За законами вовків", "Дівчина з Голлівуду", "Думати як злочинець".

