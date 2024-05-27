Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно ​Актора серіалів "Світ Дикого Заходу" та "Головний госпіталь" Джонні Вектора застрелили грабіжники

​Актора серіалів "Світ Дикого Заходу" та "Головний госпіталь" Джонні Вектора застрелили грабіжники

27 травня, 2024 понедiлок
12:00
Кіно Джонні Вектор

Американський актор Джонні Вектор помер у віці 37 років у лікарні в Лос-Анджелесі, він спробував завадити грабіжникам здійснити крадіжку та був застрелений

Зміст

Про це пише Variety.

Актор Джонні Вектор, найбільш відомий за роллю Брандо Корбіна у серіалі "Головний госпіталь", був застрелений 25 травня в центрі Лос-Анджелеса. Троє зловмисників намагалися витягти каталітичний нейтралізатор із його автомобіля близько 3 години ночі. За даними департаменту поліції Лос-Анджелеса, Вектор спробував завадити їм, і один з чоловіків вистрелив у нього.

Актор помер у місцевій лікарні. Йому було 37 років.

Інформацію про смерть Джонні Вектора виданню підтвердив його агент Девід Шауль.

"Джонні Вектор був дивовижною людиною. Не просто талановитий актор, відданий своїй справі, але справжній моральний приклад для всіх, хто його знав. Продовжуючи наполегливу працю, цілеспрямованість і ніколи не здаючись. У злетах і падіннях складної професії він завжди тримав ніс і продовжував прагнути кращого, на що міг заслужити", – сказав Шауль у заяві. 

Він описав актора як відданого і готового на самопожертву.

"Наш час з Джонні був привілеєм, який можна побажати кожному. Він буквально віддав би вам свою сорочку. Після більш ніж десяти років разом він назавжди залишить діру в наших серцях", - додав агент.

Вектор грав Брандо в серіалі ABC з 2020 по 2022 рік. Він з’явився у понад 160 епізодах. Він також зіграв у серіалах "Морська поліція: Спецвідділ", "NCIS: Полювання на вбивць", "Світ Дикого Заходу", "Станція 19", "За законами вовків", "Дівчина з Голлівуду", "Думати як злочинець".
 

Теги:
Культура
США
Читайте також:
Роман Безсмертний
25 травня, 2024 субота
Є нюанс, який багато хто з фахівців упускає: Безсмертний щодо обмеження України завдавати ударів по території РФ
Олаф Шольц
26 травня, 2024 неділя
Аби це не стало великою війною: Шольц висловився проти надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ
Кримський міст
25 травня, 2024 субота
Військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому Кримський міст дотепер не знищений
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
27 травня
12:19
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: загиблих може бути 18, у місті День жалоби
12:16
Габріелюс Ландсбергіс
Литва закликала ЄС знайти спосіб обходити вето Угорщини у питанні допомоги Україні
12:06
OPINION
Валерій Чалий
З України хочуть зробити закритий полігон?
11:42
Талібан
Путіну запропонували виключити "Талібан" зі списку заборонених організацій
11:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія планує новий наступ на північному сході України, а поранені у боях українські музиканти допомагають побратимам піснею. Акценти світових ЗМІ 27 травня
11:19
Віктор Медведчук
ЄС на пропозицію Чехії ввів санкції проти Медведчука
11:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 травня: скільки коштують долар та євро
11:06
Огляд
Збірна Чехії - чемпіон світу - 2024 з хокею
Чехія стала чемпіоном світу з хокею, "Аталанта" виграла Лігу Європи, а МЮ взяв Кубок Англії. Головні новини світового спорту за тиждень
11:03
Ексклюзив
втрати окупантів
Травень стане рекордним для окупантів по втратах, - "Інформаційний спротив"
10:57
На фото: Jerry Heil та Alyona Alyona
Jerry Heil та alyona alyona закрили збір у 10 млн грн на відбудову гімназії на Дніпропетровщині
10:46
діти, злочини росії
За рік з окупованої Херсонщини вдалося повернути 101 українську дитину
10:31
НПЗ у Ставропольському краї РФ
Партизани розвідали НПЗ у Ставропольському краї РФ, який забезпечує паливом окупантів на фронті
10:15
Селін Діон
Невиліковно хвора Селін Діон планує записати телеконцерт, який стане її останнім виступом 
10:14
"Посилюють Запорізький напрямок": росіяни перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ, - Андрющенко
10:10
Оновлено
Володимир Зеленський та Олена Зеленська
Ракети Patriot і танки Leopard: під час візиту Зеленського в Іспанії оголосили про новий пакет допомоги Україні вартістю понад €1 млрд
10:01
дрон
"Новий рекорд діапазону ураження": український БПЛА атакував РЛС у Росії на відстані понад 1800 км
10:01
OPINION
Сергій Марченко
Ескалація і підвищення ставок – це наш шанс
09:48
грузія
Омбудсмен Грузії закликав депутатів не долати вето президентки Зурабішвілі на закон про "іноагентів"
09:44
Джамала
Джамала втретє стала мамою
09:44
Ексклюзив
Сергій Згурець
Це дає противнику потенційну оперативну перевагу: Згурець про обмеження України завдавати ударів по військових цілях на території РФ
09:26
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: Росія щомісяця втрачає в Україні до 24 тисяч своїх військових
09:09
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ завдав удару по Рафаху, ХАМАС у відповідь закликав палестинців "повстати та вийти на марш"
08:48
Ексклюзив
Бачимо всі сили та засоби ворога у Білгородській області РФ: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич із Харківського напрямку
08:21
Оновлено
Торнадо
Кількома американськими штатами пронеслись сильні торнадо: 18 людей загинуло, понад 100 поранено
08:18
путін літак
Путін прилетів до Узбекистану: про що говоритиме з президентом Мірзійоєвим
08:07
OPINION
Олексій Петров
Безугла зірве мобілізацію
08:00
Оновлено
Атака дронів на АЗС в Орловській області
Росіяни заявили про атаку на Орловську область: дрони нібито впали на АЗС
07:34
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 9 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
07:32
НАТО
НАТО має намір створити "стіну з безпілотників" уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії
06:59
Гітанас Науседа
Науседу переобрали президентом Литви
06:40
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик виграв трофей Пічічі
06:15
Франція
Посла Франції на Шрі-Ланці знайшли мертвим
05:50
прем'єрка Італії Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні проти використання західної зброї для ударів по РФ
00:42
ЗСУ
РФ просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове, - DeepState
00:20
Родеріх Кізеветтер
Депутат бундестагу закликав партнерів закрити небо над західною Україною
00:06
F-16
Україна мала отримати ще два роки тому, - генерал ВПС США про F-16
2024, неділя
26 травня
23:43
Роберт Фіцо
У Словаччині розповіли про стан прем'єра Фіцо
23:27
ДТП
У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції: постраждали правоохоронці
23:16
знищений російський танк Т-72
Українські бійці утримують позиції на Харківщині: РФ зазнає значних втрат
23:01
ракета Х-59
Росія 26 травня вбила трьох жителів Донеччини, ще двоє - поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV