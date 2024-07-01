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Схожі, ніби близнюки. Актори, яких часто плутають через їхню зовнішність

1 липня, 2024 понедiлок
15:15
Кіно

Чи існують в світі двійники? Ось наш зірковий перелік. Пропонуємо вам подивитись наш перелік акторів, які схожі між собою, ніби близнюки. Нас вражає така фатальна схожість, а вас?

Зміст

Майже 8 мільярдів людей живе на нашій планеті. Всі ми різні, але, незважаючи на це, ми однаково чимось схожі. Напевно ви хоча б раз у своєму житті чули від своїх знайомих фразу: "Я бачила людину, яка виглядала так само, як ти". Якщо ні, то, напевно, ви помічали людей, які як дві краплі води схожі на когось іншого. Гени – цікава штука: люди можуть бути вилитими копіями один одного, навіть якщо між ними немає жодних родинних зв'язків.

Сьогодні ми хочемо порівняти фото зарубіжних знаменитостей, яких нерідко плутають через візуальну подібність.

Все в нашому тлінному світі схоже одне на одного. Сонце – на жовток, гудзик – на монетку, змія – на шланг. В інтернеті щодня зустрічаються близнюки з різних культурних полів. 

Посперечаємося, у кожного з нас у житті був незручний момент, коли побачивши на екрані актора, ми вигукуємо: "О, а я і не знав, що він знімався в цьому фільмі" або "Цей же той актор, який грав у... ". Після чого нас швидко виправляли друзі або ми самі розуміли, що перед нами інша людина.

У це складно повірити, але є люди, які виглядають як близнюки, хоч і не перебувають у родинних зв'язках. Не дарма кажуть, що кожна людина на планеті має двійника. Пропонуємо вам добірку знаменитих акторів, які змушують повірити в цю теорію, адже вони справді зовні дуже схожі.

Деніел Редкліфф та Елайджа Вуд

Айла Фішер та Емі Адамс

Даррен Крісс та Кіт Харінгтон

Зої Дешанель та Кеті Перрі

Тео Джеймс та Джеймс Франко

Наталі Портман та Кіра Найтлі

Райан Рейнольдс і Райан Гослінг

Марк Волберг і Метт Деймон

Дженніфер Гарнер і Хіларі Суенк

Хав'єр Бардем та Джеффрі Дін Морган

Емма Маккі та Марго Роббі

Джессіка Честейн та Брайс Даллас Ховард

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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