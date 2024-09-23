Амфетаміни, ліпосакція, зґвалтування: вийшов український трейлер скандального фільму "Учень" про Трампа

Трейлер оприлюднили на YouTube-каналі ADASTRA CINEMA.

Вийшов український трейлер художньої стрічки режисера Алі Аббасі "Учень", що потрапила у скандал ще до виходу в прокат. Події стрічки розгортаються у Нью-Йорку 70-80-х років ХХ століття та розповідають про становлення молодого Дональда Трампа (роль якого виконав Себастьян Стен) під керівництвом одіозного адвоката Роя Кона (у виконанні Джеремі Стронга).

Молодий Трамп хоче не тільки врятувати імперію батька, а й побудувати власну. І містер Кон навчить свого учня "головних принципів" політичного життя: атакуй, нічого не визнавай і завжди перемагай, за будь-яку ціну.

У трейлері Трамп знайомиться з Коном. "Рой Кон? Ви брутальний", - каже до нього майбутній підприємець.

Кон ділиться своїми правилами перемоги: "Атакуй, атакуй, атакуй. Нічого не визнавай і все заперечуй. Що б не сталося, завжди жадай перемог і ніколи не визнавай поразок".

Фільм уперше був показаний на Каннському кінофестивалі. У фільмі міститься чимало неприємних для кандидата в президенти США моментів. Зокрема художня стрічка демонструє, як Трамп вживає амфетамін, робить ліпосакцію, намагається приховати лисину. Але найбільш суперечливою є сцена, в якій він жорстоко штовхає свою тодішню дружину Іванку на землю і ґвалтує її.

Утім, фільм режисера Алі Аббасі починається із застереження про те, що описані події є вигадкою.



