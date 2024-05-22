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Дональд Трамп пригрозив судом творцям фільму "Учень", в якому політика зображують ґвалтівником

22 травня, 2024 середа
16:40
Культура Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп пригрозив судовим позовом творцям фільму "Учень", що містить сцену, в якій молодий Трамп штовхає свою першу дружину Іванку та ґвалтує її

Зміст

Про це пише Variety.

На Каннському кінофестивалі відбулася премʼєра фільму "Учень" режисера Алі Аббасі за сценарієм Габріеля Шермана. Стрічка отримала восьмихвилинні овації. Фільм розповідає про кар’єру Дональда Трампа як бізнесмена з нерухомості в Нью-Йорку в 1970-80-х роках. Роль Дональда Трампа зіграв американський актор, зірка "Месників" Себастьян Стен.

У фільмі показано чимало неприємних для кандидата в президенти США моментів. Зокрема художня стрічка демонструє, як Трамп вживає амфетамін, робить ліпосакцію, намагається приховати лисину. Але найбільш суперечливою є сцена, в якій він жорстоко штовхає свою тодішню дружину Іванку на землю і ґвалтує її.

У 1990 році перша дружина Трампа Іванка описала подібний інцидент під час складання показань у шлюборозлучному процесі. Тоді вона кваліфікувала подію як зґвалтування, але в 1993 році зняла звинувачення.

Головний речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що фільм є цілковитою вигадкою і брехнею.

"Ми подамо позов до суду, щоб відповісти на відверто неправдиві твердження цих начебто режисерів. Це сміття — чиста вигадка, яка робить сенсаційну брехню, яку давно розвінчали. Як і у випадку з незаконним судом над Байденом, це втручання у вибори голлівудської еліти, яка знає, що президент Трамп знову займе Білий дім і переможе обраного ними кандидата, тому що нічого з того, що вони зробили, не спрацювало", - наголосив Ченг.

Утім, фільм режисера Алі Аббасі починається із застереження про те, що описані події є вигадкою. Голова передвиборчої кампанії Трампа назвав фільм "чистим зловмисним наклепом", який не повинен побачити світ.

Потенційний позов від Трампа стане не першим юридичним ударом для "Учня". Мільярдер і колишній власник компанії Washington Commanders Ден Снайдер, який профінансував фільм "Учень", також обурений тим, як зображений 45-й президент США в стрічці. Джерела повідомили, що Снайдер, друг Трампа, вклав гроші у фільм через Kinematics, оскільки вважав, що це буде підлесливе зображення кандидата в президента.

Днями стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп вимагає від чинного американського лідера Джо Байдена пройти перевірку на наркотики напередодні їхніх спільних дебатів. Джо Байден напередодні прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати. Вони мають відбутися 27 червня.

Теги:
Світ
Кіно
Канни
Каннський кінофестиваль
Дональд Трамп
вибори у США
США
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