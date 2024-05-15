Байден прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати: відома дата

Про це повідомляє CNN.

У середу, 15 травня, Джо Байден прийняв запрошення CNN на дебати з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Подія повинна пройти 27 червня.

"Я отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня. До тебе, Дональде. Як ви сказали: у будь-якому місці, у будь-який час, у будь-якому місці", – написав Байден у X.

Джо Байден окремо записав відео, на якому теж звернувся до Трампа.

"Дональд Трамп програв мені дві дебати у 2020 році. Відтоді він не з’являвся на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби знову хоче зі мною дебатувати. Ну, зроби мій день, друже, я зроблю це навіть двічі. Тож виберімо дати, Дональде – я чув, що ти вільний по середах", - йдеться у відео.

Водночас як пише CNN, напередодні Дональд Трамп теж підтвердив свою готовність до дебатів.