Байден прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати: відома дата
Президент США Джо Байден готовий провести передвиборчі дебати з Дональдом Трампом
Про це повідомляє CNN.
У середу, 15 травня, Джо Байден прийняв запрошення CNN на дебати з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Подія повинна пройти 27 червня.
"Я отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня. До тебе, Дональде. Як ви сказали: у будь-якому місці, у будь-який час, у будь-якому місці", – написав Байден у X.
Джо Байден окремо записав відео, на якому теж звернувся до Трампа.
"Дональд Трамп програв мені дві дебати у 2020 році. Відтоді він не з’являвся на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби знову хоче зі мною дебатувати. Ну, зроби мій день, друже, я зроблю це навіть двічі. Тож виберімо дати, Дональде – я чув, що ти вільний по середах", - йдеться у відео.
Водночас як пише CNN, напередодні Дональд Трамп теж підтвердив свою готовність до дебатів.
- 28 квітня Байден на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому розкритикував колишнього президента Трампа, проти якого він збирається провести матч-реванш у день виборів цієї осені.
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