Вибори у США: Трамп вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики перед дебатами

Про це пише The Hill.

Зазначається, що про це Трамп заявив під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті.

"До речі, я теж вимагатиму тесту на наркотики. Я, ні, я справді. Я не хочу, щоб він прийшов, як держава, він був високою, як повітряний змій", - сказав експрезидент США і кандидат на цю посаду на виборах цьогоріч.

До цього Трамп в одному з інтерв'ю заявляв, що Байден був "надміру збуджений" на початку своєї промови про стан у державі, а що той міг перебувати "під кайфом".