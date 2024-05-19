Вибори у США: Трамп вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики перед дебатами
Колишній президент США Дональд Трамп вимагає від чинного американського лідера Джо Байдена пройти перевірку на наркотики напередодні їхніх спільних дебатів
Про це пише The Hill.
Зазначається, що про це Трамп заявив під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті.
"До речі, я теж вимагатиму тесту на наркотики. Я, ні, я справді. Я не хочу, щоб він прийшов, як держава, він був високою, як повітряний змій", - сказав експрезидент США і кандидат на цю посаду на виборах цьогоріч.
До цього Трамп в одному з інтерв'ю заявляв, що Байден був "надміру збуджений" на початку своєї промови про стан у державі, а що той міг перебувати "під кайфом".
- Нагадаємо, Джо Байден напередодні прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати. Вони мають відбутися 27 червня.
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