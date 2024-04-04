Бріжит Макрон зʼявиться в новому сезоні серіалу "Емілі в Парижі"

Про це пише Daily Mail.

35-річну акторку Лілі Коллінз, яка грає головну роль у популярному серіалі Netflix "Емілі в Парижі", помітили на зйомках четвертого сезону шоу разом з VIP-гостею. 70-річна Бріжит Макрон, дружина президента Франції, з’явиться в одному з епізодів проєкту.

З'ясувалося, що перша леді Франції велика прихильниця шоу. На її обличчі була широка посмішка, коли вона закуталася у двобортний чорний блейзер на зустрічі з акторами та знімальною групою.

Раніше у серіалі показувалося, як Бріжит опублікувала допис Емілі у соцмережі. У цьому епізоді керівник відділу маркетингу намагається вписатися в компанію, працюючи над кампанією для Vaga-Jeune.

Дізнавшися, що французькою слово "вагіна" - le vagin - має чоловічий рід, Емілі ділиться своїм розчаруванням в Інтернеті, і зрештою перша леді поширює її допис.

Під час інтерв’ю на The Late Show зі Стівеном Колбертом у грудні 2022 року Лілі Коллінз пояснила, що, хоч вона не зустрічалася з самим президентом Франції, вона зустрічалася з його дружиною. Коли її запитали, чи зустрічалася вона з Емманюелем Макроном, Лілі відповіла, що ні, але його дружина є прихильницею шоу Netflix.

Виробництво нового сезону розпочалось у січні, через рік після того, як завершився третій сезон. Netflix ще не оголосив, коли вийде четвертий сезон, але Лілі дала кілька натяків на те, яке майбутнє чекає на американську маркетологиню, яка живе в Парижі.

"Ми підготували для вас більше розваг, більше моди та, звичайно, більше драми. Емілі доведеться вирішити, чи справді все, чого вона хотіла, є тим, що їй потрібно", - заінтригувала акторка.

