"Будинок на дорозі" з Джейком Джилленголом та Конором Макгрегором став найпопулярнішим дебютом Amazon у світі

Про це пише Variety.

Американський бойовик "Будинок на дорозі" режисера Дага Лімана за сценарієм Ентоні Багароцці та Чака Мондрі, що є рімейком фільму 1989 року, 21 березня вийшов на Prime Video - сервісі Amazon MGM Studios. Стрічка з Джейком Джилленголом, Даніелою Мелгіор та колишнім чемпіоном UFC Конором Макгрегором (що стало його дебютом у повнометражному фільмі) отримала неоднозначні відгуки, але стала хітом на Prime Video.

Власник стримінгу, компанія Amazon MGM Studios оголосила, що бойовик залучив понад 50 млн глядачів у всьому світі протягом перших двох вихідних. Це зробило його "найпопулярнішим дебютним фільмом студії в усьому світі".

Утім незрозуміло, чи був "Будинок на дорозі" більш популярним, ніж такий фільм, як "Поїздка до Америки 2", який Amazon купив у Paramount, і пізніше він дебютував на Prime. Компанія також не вказала, що вона вважає "переглядом" — іншими словами, скільки глядачів дивилися "Будинок на дорозі" до того, як Amazon зарахував їх до своєї аудиторії.

Окрім того, Amazon повідомляє цифри після двох вихідних замість одного, що робить цей показник більшим. Кількість переглядів Amazon не обмежується періодом із п’ятниці по неділю. Він охоплює перші десять днів, коли він був доступний клієнтам.

Проте фільм отримав високі результати в щотижневому рейтингу потокового сервісу Luminate - 1,7 млрд хвилин перегляду в період з 22 по 28 березня зробили його найпопулярнішим стримінговим оригінальним фільмом тижня.

