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Чи здолає "Переслідувача""Граф Монте-Крісто" : що подивитися у вихідні

Ярина Коваль
6 вересня, 2024 п'ятниця
18:43
Кіно

Від одного з найдорожчих фільмів у Франції за останній час до стрічки, якій ще до виходу фільму в прокат критики сервісу Rotten Tomatoes прогнозували 100% рейтинг

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Граф Монте-Крісто"

У кінотеатрах з 5 вересня

"Граф Монте-Крісто"Екранізацію всесвітньо відомого роману "Граф Монте-Крісто" реалізували Матьє Делапорт та Александр де ла Пательєр, які незадовго перед цим зняли фільм за романом Дюма "Три мушкетери". Їхня нова стрічка, прем'єра якої відбулася в межах цьогорічного Каннського кінофестивалю, є однією з найдорожчих у Франції за останній час і схарактеризована як така, що найближча до оригінального тексту. А цей роман екранізували багато разів - і не тільки у Франції. Однак, як стверджують режисери, цього разу вони поставили собі за мету заглибитися в темну сторону людської натури - у жорстокість та помсту, обравши на роль графа Монте-Крісто зірку кіно і театру П'єра Ніне. Актора, якому світову славу й національну нагороду "Сезар"  подарувала роль Іва Сен-Лорана в однойменному фільмі Джаліля Леспера про приватне життя видатного кутюр’є 1960–1990-х років.

Отож "юний Едмон Дантес планує невдовзі стати капітаном корабля та одружитися зі своєю коханою Мерседес. На жаль, не всі бажають йому щастя. Хлопця несправедливо та необґрунтовано звинувачують у зраді. Едмон опиняється в замку Іф на віддаленому острові. Єдиним його співрозмовником упродовж довгих років є абат Фаріа. Абат розповідає йому, де заховані скарби тамплієрів. Після втечі ці скарби допоможуть організувати гідну помсту тим, хто запроторив його у в’язницю".

У головних ролях П’єр Ніне, Бастьєн Буйон, Анаїс Демустьє, Анамарія Вартоломей, Лоран Лафітт, П’єрфранческо Фавіно

"Зорро" (серіал)

З 6 вересня на Paramount+

"Зорро"

Французький пригодницький серіал на тему одного з найпопулярніших кінематографічних сюжетів про месника в масці. Цього разу цю маску вбирає на себе лауреат премії "Оскар" і низки інших поважних нагород за роль у фільмі "Артист" Жан Дюжарден. Як обіцяють творці, серіал буде сповнений не лише пригод та пошуків справедливості, а й такого органічного для Дюжардена гумору. Його Зорро - це не Зорро Алена Делона, Антоніо Бандераса чи Дугласа Фербенкса, а персонаж, якому вже є трохи років, який утомлений та з власними проблемами, але готовий боротися за справедливість.

Сам актор в інтерв'ю західним ЗМІ зазначив, що зіграти роль Зорро було його дитячою мрією. І тепер ця роль є певного роду кульмінацією його творчої кар'єри. Але водночас наголосив, що 2-го сезону в серіалу не буде. Натомість розглядає проєкти з цим персонажем, приміром, на театральній сцені.

У ролях: Жан Дюжарден, Сальваторе Фікарра, Одрі Дана, Андре Дюссольє та ін. 

"Бітлджюс Бітлджюс"

У кінотеатрах з 5 вересня

"Бітлджюс Бітлджюс"

Цей фентезійний комедійний жахастик став продовженням фільму "Бітлджюс", що вийшов на екрани у 1988 році. Майстер сучасного видовищного та готичного кіно режисер Тім Бертон ("Аліса в Дивокраї", "Едвард руки-ножиці", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Дім дивних дітей міс Сапсан" та ін.), який днями отримав зірку на голлівудській Алеї слави, планував зняти продовження "Бітлджюс" ще починаючи від 1990 року. Один із варіантів цього продовження передбачав, що події відбуватимуться на Гаваях. Ще один сценарій був готовий у 2015 році, а Вайнона Райдер та Майкл Кітон підтвердили свою участь у фільмі. Однак ідею знову відклали, щоб повернутися до неї 2022 року. Цього разу залучили сценаристів серіалу "Венздей".

"Багато років тому Делія Дітц з чоловіком та його донькою Лідією переїхали до Вінтер-Рівер, - анонсують автори сюжет фільму. - Тоді зчинилося багато галасу через привидів та Бітлджюса, якого вони викликали з того світу. Трагедія знову зібрала родину разом. Донька-підліток Лідії Астрід така ж бунтівна, якою колись була її матір. Вона знаходить на горищі макет міста, який будували старі власники будинку. Тепер портал до потойбіччя відкрито і Бітлджюс знову хоче опинитися серед людей.

У головних ролях Майкл Кітон, Дженна Ортеґа, Вайнона Райдер, Кетрінн О’Гара, Моніка Беллуччі, Джастін Теру, Артур Конті, Віллем Дефо

"Чудова пара" (серіал)

На Netflіх із 5 вересня

"Чудова пара"

Сюжет цієї американської детективної драми лавреатки "Оскара", "Еммі" й "Золотого глобуса" данської режисерки Сюзанни Бір заснований на однойменному романі Елін Гільдербрандт, яку подекуди називають королевою пляжного чтива. До речі, українською цей роман побачив світ у Видавництві Старого Лева. Цікаво те, що цей  серіал інтригує не лише заплутаним сюжетом та особистістю Сюзанни Бір (творчині популярного серіалу "Нічний адміністратор" та постапокаліптичного фільму жахів "Пташиний короб"), а й зірковими акторами. Приміром, Ніколь Кідман, яка в останні роки здобула собі амплуа актриси, яка любить заплутані кримінальні історії з героями, що ховають у шафі чимало скелетів.  

Отже, "Амелія збирається вийти заміж за чоловіка з однієї з найбагатших родин у Нантакеті, але приголомшлива смерть зриває весілля. Тепер кожен під підозрою".

У ролях Ніколь Кідман, Лів Шрайбер, Ів Г’юсон та ін. 

"Переслідувач"

У кінотеатрах з 5 вересня

"Переслідувач"Захопливий напружений трилер, що його зняв режисер ДжейТі Молнер за власним сценарієм і якому ще до виходу фільму у прокат критики сервісу Rotten Tomatoes вже встигли дати 100% рейтинг. Розбивка сюжету на частини, на думку фахівців, є даниною поваги Квентіну Тарантіно. Вважається, що такий спосіб подачі сюжету є свіжим та неочікуваним прийомом для всім знайомого жанру. 

"Події фільму розбиті на шість епізодів і на самому початку озвучено, що глядачу пропонується екранізація відомих злочинів, йдеться в анонсі. -  У кожному з епізодів можна побачити двох головних героїв – Леді та Демона. Епізоди показано не в тій послідовності, в якій відбувалися події. Тож кожен новий кадр відкриває завісу таємниці та породжує нові загадки у стосунках між двома героями. Вони познайомились у барі та почали зустрічатися. Однак кожна нова зустріч виглядала дивнішою за попередню. Тепер їхнє життя перетворилося на спроби втекти та наздогнати".

У головних ролях Вілла Фіцджералд, Кайл Ґаллнер, Медісон Біті, Стівен Майкл Квезада, Ед Беглі молодший

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