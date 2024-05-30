Девід Лінч анонсував загадковий проєкт, фанати припускають, що йдеться про продовження "Твін Пікс"

Про це пише NME.

Американський режисер та музикант Девід Лінч уперше з грудня 2022 року поширив допис у X, в якому поділитися тизером. Коротке відео анонсує новий загадковий проєкт, який готується випустити режисер.

"Пані та панове, щось відбувається... щоб ви могли побачити та почути. І це станеться 5 червня", — сказав Лінч у 22-секундному відео.

Раніше режисер натякав, що у серіалу "Твін Пікс" буде більше серій, наголошуючи, що одна з сюжетних ліній "кличе".

Серіал, що виходив у 1990-1991 роках, повернувся в 2017 році на екрани через 26 років після його завершення. Відтоді шанувальники сподівалися на четвертий сезон. Сам Лінч не виключав імовірність виходу ще одного сезону, а Showtime поділилися, що хотіли б екранізувати більше епізодів. Зірка серіалу Кайл Маклаклен, виконавець головної ролі, також заявив, що четвертий сезон культового телешоу "безумовно можливий".

Але версія про перезапуск "Твін Пікс" не єдина. В інших новинах на початку цього року зауважували, що був знайдений майже дописаний сценарій для продовження "Дюни" Девіда Лінча, яку він зняв у 1984 році. Сценарій демонструє, що могло б статися, якби плани режисера щодо трилогії реалізувалися.

Сценарій у липні 2023 року знайшов автор книги "Шедевр у безладі: "Дюна" Девіда Лінча" Макс Еврі, коли працював над своїм твором. Еврі схвально відгукнувся про цей сценарій Лінча, сказавши: "Він також знайшов спосіб розповісти складну історію роману Герберта "Месія Дюни" 1969 року, що є найменш кінематографічною книгою з серії. Для когось це може здатися святотатством, але "Дюна 2" Лінча перевершила б книгу Герберта — і була б справді чудовим фільмом".

