Девід Лінч анонсував загадковий проєкт, фанати припускають, що йдеться про продовження "Твін Пікс"
Наступного тижня американський режисер Девід Лінч випустить новий проєкт, припускають, що це може бути продовження серіалу "Твін Пікс" або фільму "Дюна" 1984 року
Про це пише NME.
Американський режисер та музикант Девід Лінч уперше з грудня 2022 року поширив допис у X, в якому поділитися тизером. Коротке відео анонсує новий загадковий проєкт, який готується випустити режисер.
"Пані та панове, щось відбувається... щоб ви могли побачити та почути. І це станеться 5 червня", — сказав Лінч у 22-секундному відео.
Раніше режисер натякав, що у серіалу "Твін Пікс" буде більше серій, наголошуючи, що одна з сюжетних ліній "кличе".
Серіал, що виходив у 1990-1991 роках, повернувся в 2017 році на екрани через 26 років після його завершення. Відтоді шанувальники сподівалися на четвертий сезон. Сам Лінч не виключав імовірність виходу ще одного сезону, а Showtime поділилися, що хотіли б екранізувати більше епізодів. Зірка серіалу Кайл Маклаклен, виконавець головної ролі, також заявив, що четвертий сезон культового телешоу "безумовно можливий".
Але версія про перезапуск "Твін Пікс" не єдина. В інших новинах на початку цього року зауважували, що був знайдений майже дописаний сценарій для продовження "Дюни" Девіда Лінча, яку він зняв у 1984 році. Сценарій демонструє, що могло б статися, якби плани режисера щодо трилогії реалізувалися.
Сценарій у липні 2023 року знайшов автор книги "Шедевр у безладі: "Дюна" Девіда Лінча" Макс Еврі, коли працював над своїм твором. Еврі схвально відгукнувся про цей сценарій Лінча, сказавши: "Він також знайшов спосіб розповісти складну історію роману Герберта "Месія Дюни" 1969 року, що є найменш кінематографічною книгою з серії. Для когось це може здатися святотатством, але "Дюна 2" Лінча перевершила б книгу Герберта — і була б справді чудовим фільмом".
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