Дитячу книжку-бестселер Джоан Роулінг "Різдвяна свинка" планують екранізувати

Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що проєкт на дуже ранній стадії внутрішньої розробки, а виробнича компанія ще не приєдналася. Також поки невідомо, в якому саме форматі вийде історія.

Дитяча книжка "Різдвяна свинка" від Джоан Роулінг вийшла у світ 12 жовтня 2021 року й стала частиною світової книжкової премʼєри. Як зазначає видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", яке випустило роман в українському перекладі, цього дня книжку одночасно опублікували у багатьох країнах світу, включно з Україною, і це стало унікальним всесвітнім видавничим феноменом.

Наразі Swift Films зняла серію рекламних роликів для проєкту.

Це книга про відвагу боронити тих, кого любимо. Коли речі губляться, то потрапляють у Країну Загублених — химерне та моторошне місце, де діють власні закони. Вперше за всю історію там опинився хлопчик. Це Джек, який без вагань вирушив на пошуки Галної Слинки (ГС), бо надзвичайно сильно її любить. Вона не лише улюблена іграшка, а й справжня плюшева подруга, яка завжди була поряд у найважливіші миті життя. Мандрівка не буде простою, адже Джека мріє зжерти жахливий Згубник, бо саме це є його найзаповітнішою мрією. А він має необмежену владу в Країні Загублених.

Роулінг розповідала, що написати книгу її надихнули іграшкові свині-близнюки її сина.

Авторка найбільш відома тим, що написав серію романів про Гаррі Поттера, всесвіт якого охоплює книжки, фільми, атракціони в тематичному парку та споживчі товари. Минулого року було підтверджено, що компанія Warner, яка зняла оригінальні фільми про Гаррі Поттера, а також франшизу "Фантастичні звірі" авторства Роулінг, розробляє новий серіал на основі оригінальних книг про Гаррі Поттера.

Роулінг також написала романи для дорослих, серію "Корморан Страйк" (під псевдонімом Роберт Гелбрейт), яку вперше було адаптовано для телебачення у 2017 році.

Bloomberg із посиланням на анонімні джерела у Warner Bros. раніше писав, що американський телеканал НВО може зняти серіал за всесвітом "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг. Кожен сезон відповідатиме окремій із семи серій книжок.