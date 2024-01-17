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До програми Берлінського кінофестивалю потрапили 3 українські фільми

17 січня, 2024 середа
16:47
Кіно Берлінале-2024

Фільми українських режисерів - "Редакція", "Перехоплено", "Трохи незнайомець" та короткометражку "Образа" - покажуть на Берлінале-2024

Про це йдеться на сайті Берлінського міжнародного кінофестивалю.

У Берліні з 15 по 25 лютого відбудеться один з найпрестижніших міжнародних кінофестивалів. Цього року до його програми потрапили 3 українські стрічки.

Так, на Берлінале запланована світова прем'єра українського фільму "Редакція", знятого на Херсонщині режисером Романом Бондарчуком. Це друга повнометражна робота режисера, знята у 2021 році.

"Редакція" — це драма з елементами комедії про молодого біолога Юру, який працює в музеї. Одного разу він вирушає в експедицію і стає свідком підпалу лісу. Герой приносить фото паліїв до редакції місцевої газети та за збігом обставин залишається у ній працювати.

У фільмі знялися професійні та непрофесійні актори. Так, зокрема у картині ролі зіграли Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, Олександр Ганноченко, а також херсонський журналіст Дмитро Багненко. Близько тисячі мешканців Херсона взяли участь у зйомках як актори масових сцен та епізодів.

До програми Forum потрапив фільм Intercepted ("Перехоплено") режисерки Оксани Карпович, створений у копродукції з Канадою та Францією. Як зазначається на сайті, "розлогі картини зображають руйнування, які спричинила війна в Україні", а "перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми сім'ями — шокують".

Третім фільмом на Берлінському кінофестивалі - 2024 стане стрічка режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger ("Трохи незнайомець") у програмі Panorama Dokumente.

"Світлана, російськомовна українка, досліджує колонізовану частину своєї свідомості й намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на стосунки в її родині", — йдеться в описі.

На фестиваль також потрапила короткометражна стрічка "Образа" Гліба Осатинського. Це американський режисер українського походження.

"Яша бунтує проти влади, але в радянській Україні 1990-х років одні опозиційні сили небезпечніші за інші. Коли Яша вже на межі, імпульси штовхають його у прірву непоправного", — повідомляється в описі на сайті режисера.

На Берлінському кінофестивалі представляють близько 400 фільмів у різних секціях. Враховуючи, що фестиваль має понад 230 тис. проданих квитків і близько 430 тис. глядачів (серед них і фахівці у даній сфері), Берлінале вважається найбільш відвідуваним фестивалем світу.
 

Культура
Німеччина
кінофестиваль
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