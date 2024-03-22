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Другий сезон "Дому дракона": HBO показав два трейлери приквелу до "Гри престолів"

22 березня, 2024 п'ятниця
15:01
Кіно Серіал "Дім Дракона"

Стримінговий сервіс HBO випустив два трейлери наступного сезону "Дому дракона" та оголосив дату виходу продовження серіалу - 16 червня

Про це пише Variety.

Стримінговий сервіс HBO опублікував два трейлери для 2-го сезону, прем’єра якого відбудеться 16 червня. Перший трейлер присвячений "чорній команді" - королеві Рейнірі Таргарієн, принцу Деймону Таргарієну та їхнім прихильникам, які прагнуть повернути їй престол.

Другий трейлер зосереджується на "зеленій команді": події показані з позиції королеви Алісенти Хайтавер, її батька, сіра Отто Хайтавера, та сина короля Ейгона II Таргарієна, які захопили престол.

Другий сезон серіалу "Дім дракона", події якого відбуваються за 200 років до подій "Гри престолів", офіційно ознаменує початок "Танцю драконів", громадянської війни Таргарієнів.

Після фіналу 1-го сезону, в якому Емонд вбиває сина Рейніри Луцеріса та його дракона, війна у Вестеросі неминуча. І "чорні", і "зелені" збирають свої сили, драконів і нових союзників, щоб зіткнутися в кривавій, вогненній битві на смерть. 

У новому сезоні до своїх ролей повернуться Метт Сміт (принц Деймон Таргарієн), Олівія Кук (королева Алісента Хайтавер), Емма Д’Арсі (королева Рейніра Таргарієн), Ів Бест (принцеса Рейніс Таргарієн), Стів Туссен (лорд Корліс Веларіон), Фаб’єн Франкель (сер Крістон Коль), Юен Мітчелл (принц Еймонд Таргарієн), Том Глінн-Карні (король Ейгон II Таргарієн), Соноя Мізуно (Місарія), Ріс Іванс (сір Отто Хайтауер), Гаррі Коллетт (принц Джекейріс (Джейс) Веларіон), Бетані Антонія (леді Бейла Таргарієн), Фібі Кемпбелл (леді Рейна Таргарієн), Фіа Сабан (королева Гелейна Таргарієн), Джефферсон Голл (лорд Джейсон Ланністер / сір Тіланд Ланністер) і Меттью Нідем (лорд Ларіс Стронг).

Також зʼявляться і нові обличчя - Абубакар Салім у ролі Еліна з Халла, Гейл Ренкін у ролі Еліс Ріверс, Фредді Фокс у ролі сіра Гвейна Хайтавера і Саймон Рассел Біл у ролі сіра Саймона Стронга.
 

Теги:
Культура
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