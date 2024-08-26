"Думками навиворіт 2" став першим мультиком, який зібрав $1 млрд у прокаті за кордоном
Друга частина мультика "Думками навиворіт" режисера Келсі Манна стала першим анімаційним фільмом, якому вдалося зібрати в прокаті за межами своєї країни $1 млрд
Про це пише Variety.
Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" від студій Pixar і Disney перетнув позначку $1 млрд у міжнародному прокаті, ставши одним із 12 релізів — і єдиною анімацією, — що будь-коли долала цю позначку. Попри те, що 55 фільмів заробили понад $1 млрд у всьому світі (тобто з продажу квитків усередині країни та за кордоном), лише 12 стрічкам вдалося досягти цього показника винятково на зарубіжних ринках.
Стрічка "Король Лев" від Disney 2019 року заробила $1,1 млрд в міжнародному прокаті, проте сама студія класифікувала рімейк як ігровий фільм, а не як згенерований комп’ютером. Тому "Думками навиворіт 2" технічно є першим анімаційним релізом, який приєднався до клубу мільярдерів.
"Думками навиворіт 2" досягнув високих показників у Мексиці ($102,2 млн), Бразилії ($80 млн), Великій Британії ($72,7 млн), Франції ($62,6 млн) і Кореї ($60,8 млн).
Друга частина мультика Pixar від Disney вже є найкасовішим фільмом року з бокс-офісом $1,649 млрд. З них $1,002 млрд були зароблені за кордоном і $646,3 млн у США. Кілька тижнів тому "Думками навиворіт 2" випередив "Крижане серце", ставши найкасовішим мультиком в історії.
1 липня "Думками навиворіт 2" перетнув межу касових зборів в $1 млрд за рекордно короткий час - 19 днів.
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