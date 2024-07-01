Мультфільм "Думками навиворіт 2" зібрав у прокаті $1 млрд і встановив рекорд
Друга частина анімаційного фільму Pixar і Disney "Думками навиворіт" режисера Келсі Манна перетнула межу касових зборів в $1 млрд за рекордно короткий час
Про це повідомляє Hollywood reporter.
Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" від студій Pixar і Disney перетнув позначку $1 млрд у світовому прокаті за рекордний для мультфільму період. Для досягнення успіху фільму знадобилося 19 днів у прокаті. Це швидше, ніж будь-якому іншому мультику в історії.
"Думками навиворіт 2" залишається на вершині касових зборів третій вікенд поспіль. Мультфільм Pixar став загалом 11-м мультфільмом, касові збори якого перевищили $1 млрд. Наразі домінує в цьому списку Disney. З 11 мультфільмів з такими касовими зборами 8 були створені Walt Disney Animation. "Думками навиворіт 2" також став першою стрічкою, якій вдалося досягнути таких показників з часів успіху "Барбі".
Режисером мультика виступив знову Келсі Манн. Продовження представляє абсолютно новий склад емоцій, які виникають у голові юної героїні Райлі, коли вона стає підлітком. Радість, смуток, гнів, страх і огида не впевнені, як ставитися до приходу тривоги, заздрості, туги та збентеження.
Перша частина, яка вийшла в прокат у 2015 році, зібрала в прокаті $858,8 млн.
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