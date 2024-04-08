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Джекі Чан у 70-й день народження зізнався, як ставиться до старості

8 квітня, 2024 понедiлок
12:45
Кіно На фото: Джекі Чан

Гонконзький, китайський та американський актор, лауреат премії "Оскар" Джекі Чан відзначив 70-річчя та поділився, що можливість постаріти для каскадера - це щастя

Про це він написав в Instagram.

7 квітня одному з найпопулярніших каскадерів у світі, актору та продюсеру Джекі Чану виповнилося 70 років. Він поділився, що не може повірити у свій вік.

"Після того, як я оговтався від шоку, друга річ, яка спала мені на думку, — це вислів, який якось сказав мій старший брат Саммо Ханг: "Можливість старіти — це щастя". Особливо для нас, каскадерів, важко усвідомити, наскільки нам пощастило, що ми можемо постаріти", - зазначив Джекі Чак, наголосивши на небезпечності професії.

Він заспокоїв шанувальників, які турбувалися про його здоровʼя після того, як була оприлюднена низка фото, на яких Чан виглядає помітно постарілим.

"Я хочу скористатися цією можливістю, щоб повідомити всім: не хвилюйтеся! Це лише зовнішній вигляд персонажа для мого останнього фільму. Персонаж вимагає, щоб я мав сиве волосся, білу бороду і виглядав старим. Протягом багатьох років я завжди був готовий спробувати щось нове для фільму, незалежно від того, чи це складний трюк, чи проривна зовнішність персонажа", - запевнив актор. 

Він нагадав, що знімається в кіно з 8-річного віку, зазначивши, що цінує кожну мить і радий, що досі працює на знімальному майданчику. Він подякував усім за привітання та поділився архівними фото.

"Я вибрав декілька для публікації в цьому дописі. Дивлячись на ці фотографії, ви повертаєтесь у стільки приємних спогадів. Все, що я можу сказати, це: я люблю зніматися в кіно і я люблю вас усіх", - додав Чан.

Джекі Чан - гонконзький, китайський та американський кіноактор, режисер, продюсер, каскадер, сценарист і співак, музикант, танцюрист. У 2016 році він отримав почесну премію "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі.
 

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
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