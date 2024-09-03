Дженніфер Еністон оголосила дату виходу своєї дитячої книжки

Про це вона повідомила в instagram.

Американська акторка Дженніфер Еністон випустить першу книжку для дітей "Клайдео пробує життя на смак" (Clydeo Takes a Bite of Life). Вона зʼявиться у продажу 2 жовтня.

"Клайдео - наш постійний шеф-кухар, професійний гість, фуд-блогер тепер також автор. Я така схвильована, що "Клайдео пробує життя на смак" офіційно вийде 10 жовтня", - написала Еністон.

Книжку видасть HarperCollins Children's Books. Ілюстрації до неї створив Бруно Джейкоб.

Лауреатка премії "Еммі" раніше в інтервʼю People розповідала, що "Клайдео пробує життя на смак" стане першою частиною угоди з видавцем на чотири книжки.

Фото: Courtesy of HarperCollins Publishers

Головним героєм книжки є Клайдео - анімаційне цуценя, яке вперше з’явилося в instagram Еністон у 2021 році та засноване на реальному собаці Еністон. "Клайдео пробує життя на смак" розповість історію походження пухнастого головного героя, а також відкриє його особливу ​​пристрасть до кулінарії.

"Клідео" — це не просто історія про пригоди чарівного собаки, а й уславлення радості, яку кожен знаходить у відкритті своїх справжніх пристрастей, додають в описі.

