Дженніфер Еністон оголосила дату виходу своєї дитячої книжки
Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон випустить дебютну дитячу книжку "Клайдео пробує життя на смак" (Clydeo Takes a Bite of Life), героєм якої став пес акторки
Про це вона повідомила в instagram.
Американська акторка Дженніфер Еністон випустить першу книжку для дітей "Клайдео пробує життя на смак" (Clydeo Takes a Bite of Life). Вона зʼявиться у продажу 2 жовтня.
"Клайдео - наш постійний шеф-кухар, професійний гість, фуд-блогер тепер також автор. Я така схвильована, що "Клайдео пробує життя на смак" офіційно вийде 10 жовтня", - написала Еністон.
Книжку видасть HarperCollins Children's Books. Ілюстрації до неї створив Бруно Джейкоб.
Лауреатка премії "Еммі" раніше в інтервʼю People розповідала, що "Клайдео пробує життя на смак" стане першою частиною угоди з видавцем на чотири книжки.
Фото: Courtesy of HarperCollins Publishers
Головним героєм книжки є Клайдео - анімаційне цуценя, яке вперше з’явилося в instagram Еністон у 2021 році та засноване на реальному собаці Еністон. "Клайдео пробує життя на смак" розповість історію походження пухнастого головного героя, а також відкриє його особливу пристрасть до кулінарії.
"Клідео" — це не просто історія про пригоди чарівного собаки, а й уславлення радості, яку кожен знаходить у відкритті своїх справжніх пристрастей, додають в описі.
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