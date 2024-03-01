Джеймс Ганн почав зйомки нового "Супермена" та оголосив про зміну назви майбутнього фільму
Американський режисер Джеймс Ганн повідомив про старт зйомок фільму, який мав називатися "Супермен: Спадщина", а тепер змінив назву на "Супермен"
Про це пише Variety.
Американський режисер Джеймс Ганн оголосив, що 29 лютого розпочалися зйомки нового фільму "Супермен", який покладе початок перезавантаженому всесвіту DC під його керівництвом та його колеги і співвласника DC Studios Пітера Сафрана. Ганн також повідомив, що його фільм, який мав називатися "Супермен: Спадщина", тепер називається просто "Супермен".
"Я дуже радий оголосити про початок основних зйомок "Супермена" сьогодні, 29 лютого. Це випадково і незаплановано — день народження Супермена", — написав Ганн в Instagram, виклавши фото, на якому крупним планом зображений знак Супермена на його костюмі.
Він пояснив, чому змінив назву.
"Коли я закінчив першу чернетку сценарію, я назвав фільм "Супермен: Спадщина". Коли я доробив остаточну чернетку, було зрозуміло, що назва — "Супермен", — зазначив режисер.
Ганн повідомив, що "Супермен" вийде в кінотеатрах 11 липня 2025 року від Warner Bros.
Девід Коренсвіт, найбільш відомий за ролями другого плану в серіалах Раяна Мерфі, таких як "Голлівуд", грає однойменного супергероя разом із володаркою "Еммі" Рейчел Броснахен у ролі Лоїс Лейн. Ніколас Голт зіграє скандально відомого лиходія із всесвіту Супермена Лекса Лютора.
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