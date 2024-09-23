Джеймс Кемерон назвав "Термінатора" частково кринжовим та пояснив чому

Про це пише NME.

Фантастичний бойовик "Термінатор" з Арнольдом Шварценеггером цього року відзначає 40-річчя з дня виходу на екрани. Фільм, який породив франшизу - кілька сиквелів, телесеріал, комікси, романи та відеоігри, - став першою повнометражною стрічкою для Джеймса Кемерона.

Попри шалений комерційний успіх фільму, в інтерв’ю Empire Кемерон сказав, що є частини стрічки, які зараз йому важко дивитися.

"Я не думаю про нього як про Святий Грааль, це точно. Я дивлюся на це зараз, і є частини, які доволі кринжові, і частини, які схожі на: "Так, ми зробили досить добре за наявні ресурси", - поділився режисер.

Технології, які були доступні 40 років тому, а також бюджет фільму обмежували його творців.

"Я не відчуваю сорому за жоден діалог, але я маю нижчий фактор кринжовості щодо діалогів, які я пишу, ніж, мабуть, більшість людей. Знаєте що? Покажіть мені ваші три з чотирьох найкасовіших фільмів — тоді ми поговоримо про ефективність діалогу", — додав він, посилаючись на два "Аватара" та "Титанік".