Джеймс Кемерон назвав "Термінатора" частково кринжовим та пояснив чому
Один з найуспішніших режисерів світу Джеймс Кемерон, розмірковуючи про свій дебютний повнометражний фільм "Термінатор", відзначив, що не вважає його сакральним і готовий критикувати
Про це пише NME.
Фантастичний бойовик "Термінатор" з Арнольдом Шварценеггером цього року відзначає 40-річчя з дня виходу на екрани. Фільм, який породив франшизу - кілька сиквелів, телесеріал, комікси, романи та відеоігри, - став першою повнометражною стрічкою для Джеймса Кемерона.
Попри шалений комерційний успіх фільму, в інтерв’ю Empire Кемерон сказав, що є частини стрічки, які зараз йому важко дивитися.
"Я не думаю про нього як про Святий Грааль, це точно. Я дивлюся на це зараз, і є частини, які доволі кринжові, і частини, які схожі на: "Так, ми зробили досить добре за наявні ресурси", - поділився режисер.
Технології, які були доступні 40 років тому, а також бюджет фільму обмежували його творців.
"Я не відчуваю сорому за жоден діалог, але я маю нижчий фактор кринжовості щодо діалогів, які я пишу, ніж, мабуть, більшість людей. Знаєте що? Покажіть мені ваші три з чотирьох найкасовіших фільмів — тоді ми поговоримо про ефективність діалогу", — додав він, посилаючись на два "Аватара" та "Титанік".
- У 2025 році на великі екрани вийде "Аватар 3". Проте Кемерон розповів, що вже має ідеї щодо 6-ї та 7-ї частин.
- Очікується, що "Аватар 4" вийде у 2029 році, а "Аватар 5" — у 2031 році.
- "Аватар: шлях води" Джеймса Кемерона обігнав у прокаті інший фільм режисера - "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії. Його касові збори у світовому прокаті становили $2,2433 млрд, у той час, як збори "Титаніка" - $2,2428 млрд.
- Виконавець ролі Джейка Саллі у кінофраншизі "Аватар" Сем Вортінгтон розкрив, що зйомки 4-ї частини розпочалися в лютому 2024 року.
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