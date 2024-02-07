Джеймс Кемерон заявив, що має плани на 6-й та 7-й фільми "Аватар"
Канадський режисер Джеймс Кемерон, який зняв науково-фантастичний фільм "Аватар", поділився, що вже має ідеї для шостої та сьомої частини франшизи
Про це пише PEOPLE.
Під час 51-ї щорічної церемонії вручення нагород Saturn Awards у Лос-Анджелесі 69-річний голлівудський режисер Джеймс Кемерон розповів про продовження фільму "Аватар". У 2025 році на великі екрани вийде "Аватар 3", а у його автора вже є ідеї щодо 6-ї та 7-ї частин.
"Ми повністю готові до п’ятого фільму, і в мене є ідеї для шостого та сьомого фільму, хоча я, мабуть, передам естафету на цьому етапі. Я маю на увазі, що смертність наздоганяє. Але я маю на увазі, що ми отримуємо задоволення від того, що робимо. Нам це подобається. Ми працюємо з чудовими людьми", - поділився Кемерон.
Хто саме може працювати над цими майбутніми фільмами, режисер не уточнив.
Очікується, що "Аватар 4" вийде у 2029 році, а "Аватар 5" — у 2031 році.
Кемерон додав, що йому подобається працювати над франшизами, тому що це проєкт, який вже став успішним і подобається людям.
"Навіщо починати спочатку в чомусь іншому, що може не вистрелити?", - зауважив режисер.
Зйомки "Аватара 3" почалися одночасно з фільмом "Аватар: Шлях води" в Новій Зеландії 25 вересня 2017 року. Зйомки було завершено наприкінці грудня 2020 року. Третину фільму "Аватар 4" вже було знято раніше, щоб урахувати дорослішання дітей-акторів.
"Аватар: шлях води" Джеймса Кемерона обігнав у прокаті інший фільм режисера - "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії. Його касові збори у світовому прокаті становили $2,2433 млрд, у той час як збори "Титаніка" - $2,2428 млрд.
Австралійський актор, виконавець ролі Джейка Саллі у кінофраншизі "Аватар" Сем Вортінгтон повідомив, що зйомки 4-ї частини розпочнуться у лютому 2024 року.
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