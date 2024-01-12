Зірка "Аватара" Сем Вортінгтон розповів, коли почнуться зйомки четвертого фільму франшизи
Австралійський актор, виконавець ролі Джейка Саллі у кінофраншизі "Аватар" Сем Вортінгтон повідомив, що зйомки наступної частини розпочнуться через місяць
Про це пише People.
47-річний актор Сем Вортінгтон у коментарі виданню заявив, що в лютому 2024 року режисер Джеймс Кемерон почне знімати четвертий фільм франшизи "Аватар".
"Через місяць ми повернемося до роботи над цим, і це чудово. Він більший, ніж ви можете собі уявити", - поділився Вортінгтон.
У франшизі "Аватар" Вортінгтон грає роль Джейка Саллі, а Зої Салдана — Нейтірі. Історія розпочалася з оригіналу у 2009 році, а "Аватар: шлях води" вийшов у кінотеатрах у 2022 році.
У грудні 2023 року режисер Джеймс Кемерон повідомив, що "Аватар 3" перебуває "на правильному шляху", хоч його вихід і був перенесений на 19 грудня 2025 року замість 20 грудня 2024 року.
Говорячи про процес створення третього фільму "Аватар", Кемерон поділився, що "третій насправді набагато простіший, ніж другий" з точки зору виробництва.
"Щодо другої частини, нас вразила пандемія в середині процесу створення й довелося зробити перерву, а потім перезавантажувати й перезавантажувати виробництво і таке подібне. Це була боротьба за його створення", — зізнався режисер.
Зйомки "Аватара 3" почалися одночасно з фільмом "Аватар: Шлях води" в Новій Зеландії 25 вересня 2017 року. Зйомки було завершено наприкінці грудня 2020 року. Третину фільму "Аватар 4" вже було знято раніше, щоб урахувати дорослішання дітей-акторів.
"Аватар: шлях води" Джеймса Кемерона обігнав у прокаті інший фільм режисера - "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії. Його касові збори у світовому прокаті становили $2,2433 млрд, у той час як збори "Титаніка" - $2,2428 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.88
- EUR Купівля 41.83Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе