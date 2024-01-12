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Зірка "Аватара" Сем Вортінгтон розповів, коли почнуться зйомки четвертого фільму франшизи

12 січня, 2024 п'ятниця
10:56
Культура Кадр з фільму "Аватар"

Австралійський актор, виконавець ролі Джейка Саллі у кінофраншизі "Аватар" Сем Вортінгтон повідомив, що зйомки наступної частини розпочнуться через місяць

Про це пише People.

47-річний актор Сем Вортінгтон у коментарі виданню заявив, що в лютому 2024 року режисер Джеймс Кемерон почне знімати четвертий фільм франшизи "Аватар". 

"Через місяць ми повернемося до роботи над цим, і це чудово. Він більший, ніж ви можете собі уявити", - поділився Вортінгтон.

У франшизі "Аватар" Вортінгтон грає роль Джейка Саллі, а Зої Салдана — Нейтірі. Історія розпочалася з оригіналу у 2009 році, а "Аватар: шлях води" вийшов у кінотеатрах у 2022 році.

У грудні 2023 року режисер Джеймс Кемерон повідомив, що "Аватар 3" перебуває "на правильному шляху", хоч його вихід і був перенесений на 19 грудня 2025 року замість 20 грудня 2024 року.

Говорячи про процес створення третього фільму "Аватар", Кемерон поділився, що "третій насправді набагато простіший, ніж другий" з точки зору виробництва.

"Щодо другої частини, нас вразила пандемія в середині процесу створення й довелося зробити перерву, а потім перезавантажувати й перезавантажувати виробництво і таке подібне. Це була боротьба за його створення", — зізнався режисер.

Зйомки "Аватара 3" почалися одночасно з фільмом "Аватар: Шлях води" в Новій Зеландії 25 вересня 2017 року. Зйомки було завершено наприкінці грудня 2020 року. Третину фільму "Аватар 4" вже було знято раніше, щоб урахувати дорослішання дітей-акторів.

"Аватар: шлях води" Джеймса Кемерона обігнав у прокаті інший фільм режисера - "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії. Його касові збори у світовому прокаті становили $2,2433 млрд, у той час як збори "Титаніка" - $2,2428 млрд.

Кіно
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