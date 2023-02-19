"Аватар 2" став третім найкасовішим фільмом в історії
"Аватар: шлях води" Джеймса Кемерона обігнав у прокаті інший фільм режисера - "Титанік" та став третім найкасовішим фільмом в історії
Про це повідомляє Variety.
"Аватар 2" зібрав у світовому прокаті $2,2433 млрд, в той час як "Титанік" - $2,2428 млрд.
Зараз "Шлях води" поступається лише "Аватару" та "Месникам: Фінал". Кемерон наразі є режисером трьох з чотирьох найкасовіших стрічок всіх часів.
Видання зазначає, що популярність "Аватар 2" пояснюється його привабливістю для всіх поколінь, а також стимулом дивитися фільм у преміум-форматі та в 3D-форматах. В Imax збори фільму перевищили $250 млн.
"Це більше, ніж багатьом фільмам вдається заробити за весь прокат у кінотеатрах", - йдеться у повідомленні.
- 13 лютого "Титанік" займав третє місце у рейтингу найкасовіших фільмів у історії з загальними зборами $2,217 млрд, в той час, як збори "Аватара 2" склали $2,213 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.37
- Актуальне
- Важливе