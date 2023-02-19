"Аватар 2" став третім найкасовішим фільмом в історії

Про це повідомляє Variety.

"Аватар 2" зібрав у світовому прокаті $2,2433 млрд, в той час як "Титанік" - $2,2428 млрд.

Зараз "Шлях води" поступається лише "Аватару" та "Месникам: Фінал". Кемерон наразі є режисером трьох з чотирьох найкасовіших стрічок всіх часів.

Видання зазначає, що популярність "Аватар 2" пояснюється його привабливістю для всіх поколінь, а також стимулом дивитися фільм у преміум-форматі та в 3D-форматах. В Imax збори фільму перевищили $250 млн.

"Це більше, ніж багатьом фільмам вдається заробити за весь прокат у кінотеатрах", - йдеться у повідомленні.