"Аватар 2" може обігнати у рейтингу найбільш касових фільмів усіх часів "Титанік"
Наразі "Титанік" займає третє місце у рейтингу найкасовіших фільмів у історії з загальними зборами $2,217 млрд, в той час, як збори"Аватара 2" склали $2,213 млрд. Критики очікують, що найближчими днями "Аватар: Шлях води" все ж випередить конкурента
Про це повідомляє Variety.
Зазначається, що на честь 25-річчя "Титаніка", фільм знову пустили в прокат і він уже зібрав $22,3 млн. Своєю чергою, "Аватар: Шлях води" зібрав за дев’ятий вихідний прокату ще $25,8 млн, тому його шанси обігнати "Титанік" зростають.
Наразі руці Джеймса Кемерона належить три з чотирьох найбільших релізів в історії кіно. "Аватар" все ще займає перше місце з загальними зборами $2,92 млрд. Друге місце займає стрічка "Месники: Фінал", режисерів Ентоні та Джо Руссо, з позначкою $2,7 млрд.
- Раніше всього за три дні з минулого рекорду, "Аватар 2" обігнав черговий фільм - "Зоряні війни: Пробудження Сили" - у рейтингу найкасовіших стрічок за всю історію та зайняв 4 місце у рейтингу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.77Продаж 42.66
- Актуальне
- Важливе