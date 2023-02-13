"Аватар 2" може обігнати у рейтингу найбільш касових фільмів усіх часів "Титанік"

Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що на честь 25-річчя "Титаніка", фільм знову пустили в прокат і він уже зібрав $22,3 млн. Своєю чергою, "Аватар: Шлях води" зібрав за дев’ятий вихідний прокату ще $25,8 млн, тому його шанси обігнати "Титанік" зростають.

Наразі руці Джеймса Кемерона належить три з чотирьох найбільших релізів в історії кіно. "Аватар" все ще займає перше місце з загальними зборами $2,92 млрд. Друге місце займає стрічка "Месники: Фінал", режисерів Ентоні та Джо Руссо, з позначкою $2,7 млрд.