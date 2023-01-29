"Аватар 2" став четвертим з найкасовіших фільмів всіх часів

Про це пише Deadline.

Наразі стрічка Кемерона зібрала у світовому прокаті $2,075 млрд. Своєю чергою "Зоряні війни: Пробудження Сили" в прокаті свого часу зібрав $2,071.

Тепер у рейтингу найкасовіших фільмів за всю історію стрічки Кемерона займають три з чотирьох перших позицій. Перші три позиції належать "Аватару", "Месникам: Фінал", "Титаніку".

Також зазначається, що Paramount робить внутрішній перевипуск "Титаніка" до Дня Святого Валентина, а Disney випустив фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія", тож попереду можлива нова боротьба за першість.

Для Disney нещодавні досягнення "Аватара" означають, що студія випустила три з п’яти найкращих світових фільмів.

26 січня "Аватар: шлях води" режисера Джеймса Кемерона став п'ятим у списку найкасовіших фільмів всіх часів, обігнавши стрічку "Месники: Війна нескінченності".

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