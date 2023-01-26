"Аватар 2" став п'ятим у рейтингу найкасовіших фільмів у історії
"Аватар: шлях води" режисера Джеймса Кемерона став п'ятим у списку найкасовіших фільмів всіх часів, обігнавши стрічку "Месники: Війна нескінченності"
Про це повідомляє Variety.
"Аватар 2" зібрав у світовому прокаті $2,054 млрд доларів, "Війна нескінченності", своєю чергою, мала $2,052 млрд після виходу в прокат у 2018 році.
Наразі за касовими зборами стрічку обганяють "Аватар" ($2,92 млрд), "Месники: Фінал" ($2,79 млрд), "Титанік" ($2,19 млрд) та "Зоряні війни: Пробудження Сили" ($2,07 млрд). Зазначається, що тепер Кемерону належить розробка трьох з п’яти найкасовіших фільмів усіх часів, адже "Аватар" та "Титанік" також створені цим режисером.
Очікується, що наступного тижня стрічка підніметься у рейтингу ще вище, та обгонить "Зоряні війни".
- "Аватар 2" може стати одним з найкасовіших фільмів у історії кінематографа.
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