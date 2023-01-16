"Аватар 2" може стати одним з найкасовіших фільмів у історії кінематографа
"Аватар: шлях води" режисера Джеймса Кемерона зібрав уже $1.9 млрд у світовому прокаті, наразі стрічка займає 7 місце серед найбільш касових фільмів у світі
Про це пише видання Deadline.
Зазначається, що 6 місце зараз займає "Людина-павук: додому шляху нема", з загальними касовими зборами $1.921 млрд, тож очікується, що вже цього тижня "Аватар 2" наздожене фільм за зборами.
Перші 5 позицій найкасовіших фільмів історії наразі займають: "Аватар", "Месники: Фінал", "Титанік", "Зоряні війни: Пробудження Сили" та "Месники: війна нескінченності".
Також видання відзначає, що найбільше "Аватар 2" зазнав успіху в Китаї.
- 28 грудня "Аватар: шлях води" режисера Джеймса Кемерона зібрав у світовому прокаті понад $1 млрд.
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