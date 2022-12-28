Другий "Аватар" зібрав уже понад $1 млрд у світовому прокаті
"Аватар: шлях води" режисера Джеймса Кемерона зібрав у світовому прокаті вже понад $1 млрд
Про це пише Rotten Тomatoes.
Deadline повідомляє, що "Аватар 2" став третім найкасовішим фільмом 2022 року та четвертим за популярністю фільмом епохи пандемії.
"Аватар: Шлях води" - американський науково-фантастичний 3D-фільм режисера Джеймса Кемерона. В український прокат стрічка вийшла 15 грудня 2022 року.
- "Венздей" став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць.
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