Джеймс Кемерон заявив, що людству загрожує апокаліпсис у стилі "Термінатора", якщо ШІ використовуватимуть як зброю

Про це пише The Guardian.

В інтерв'ю журналу Rolling Stone, присвяченому виходу книжки "Привиди Хіросіми" Чарльза Пеллегріно, яку Джеймс Кемерон планує екранізувати, режисер поділився своїми побоюваннями. Книжка автора бестселерів розповідає про перше атомне бомбардування. Кемерон вважає, що людству можуть загрожувати три екзистенційні небезпеки: суперінтелект, ядерна зброя та кліматична криза.

"Я вважаю, що все ще існує небезпека апокаліпсиса у стилі "Термінатора", коли ШІ поєднується з системами зброї, навіть до рівня систем ядерної зброї, контрудару ядерної оборони та всього такого. Оскільки театр воєнних дій такий швидкий, вікна прийняття рішень такі малі, знадобиться суперінтелект, щоб обробити це, і, можливо, ми будемо розумними та триматимемо людину в курсі подій", - сказав Кемерон.

Він зауважив, що люди схильні до помилок і вже чимало рішень "поставили нас на межу міжнародних інцидентів, що могли б призвести до ядерної війни".

"Мені здається, що ми перебуваємо на такому етапі розвитку людства, де є три екзистенційні загрози: клімат і загальна деградація природного світу, ядерна зброя та суперінтелект. Усі вони проявляються та досягають піка одночасно. Можливо, суперінтелект — це відповідь", - додав режисер.

Оригінальний фільм Кемерона "Термінатор" 1984 року за участю Арнольда Шварценеггера розповідає про світ, де людством править мережа ШІ під назвою "Скайнет".

