Джонні Депп зіграє сатану в новій комедії Террі Ґілліама

Про це пише NME.

Британський режисер Террі Ґілліам, відомий створенням фільмів "Страх і огида в Лас-Вегасі", "Брати Ґрімм", "Дванадцять мавп", планує зняти нову стрічку. Це буде комедія, яка отримає назву "Карнавал на схилі віків". Картина розповідатиме про те, як Бог вирішує знищити людство.

"Єдиний, хто намагається врятувати нас, це сатана. Тому що йому потрібні люди в пеклі, інакше у вічності він не матиме роботи", - поділився Ґілліам.

Уже також відомий акторський склад. Американська зірка, продюсер Джонні Депп зіграє сатану, а Джефф Бріджес, відомий за ролями у "Великий Лебовські" та "Планета Ка-Пекс" — Бога. Зірка "Феррарі" та "Дому Ґуччі" Адам Драйвер і зірка "Аквамена" і "Гри престолів" Джейсон Момоа також зіграють у фільмі, проте деталі щодо їхніх ролей наразі немає.

Режисер також додав, що майбутній фільм "буде дуже смішним для тих, хто любить ображатися". Зйомки планують розпочати в січні 2025 року.

Це не перший раз, коли Ґілліам і Депп працюють разом. Зірка "Піратів Карибського моря" знявся у фільмах Ґілліама "Страх і огида у Лас-Вегасі" та "Імаджинаріум доктора Парнаса". Так само Бріджес з’явився в фільмі "Король-рибалка" Ґілліама.



