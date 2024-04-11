Фестиваль квір-кіно SUNNY BUNNY оголосив програму

Про це організатори кінофестивалю повідомили у Facebook.

Фестиваль квір-кіно Sunny Bunny, який пройде в Києві з 19 по 26 квітня, оприлюднив повну програму. У день відкриття відбудеться показ стрічки актора та сценариста шоу Saturday Night Live Хуліо Торреса "Проблеміста" (Problemista, США), що є його режисерським дебютом. Торрес також зіграв головну роль у фільмі, разом із ним знялися такі зірки, як Тільда Свінтон, Ізабелла Росселіні, Ґрета Лі та репер RZA.

До документальної програми Sunny Bunny потрапила українська стрічка "Транс-втікачі" (Trans Runaways) незалежної кінорежисерки та ЛҐБТКІА+ активістки Жа Бабаєвої. На кінофестивалі відбудеться національна прем’єра фільму. Стрічка розповідає про те, як трансгендерні активісти й активістки та біженці з України намагаються облаштуватися в Берліні, куди втекли від повномасштабної війни Росії.

До документальної програми Sunny Bunny потрапило ще сім стрічок із різних країн світу - Німеччини, Ізраїлю, копродукційний мюзикл Аргентини, Німеччини, Швейцарії ("Засуджені"), США та Греції.

Уже традиційно Sunny Bunny підготував програму квір-фільмів для підлітків "Квірчик". Цього року до неї увійшли іспансько-німецький фільм про самотніх квір-підлітків, історія першого пізнання себе під час канікул та анімація.

У програмі "Сусідський квір" (NEIGHBORQUEER) покажуть фільми зі Східної й Центральної Європи. З повною програмою можна ознайомитися за посиланням.

